《淚之女王》朴成焄有夠心機！路人怒嗆：誰准你從水泥裡爬出來？
韓劇《淚之女王》劇情白熱化，洪海仁（金智媛 飾）腦瘤手術成功，卻因此失憶忘記摯愛白賢祐（金秀賢 飾），尹殷盛（朴成焄 飾）趁機陷害白賢祐被警察抓，自己再扮成洪海仁「心目中白賢祐的樣子」，甚至模仿白賢祐右手纏上繃帶，耍心機的模樣氣壞不少觀眾，紛紛想到朴成焄在《黑暗榮耀2》的慘死結局，怒喊：「誰准你從水泥地裡爬出來的？」入戲程度可見一斑。
記者陳雅蘭／台北報導
以下有劇情透露，慎入！！！
最新一集中，洪海仁準備動腦瘤手術時，白賢祐慘被尹殷盛陷害成「殺人嫌疑犯」，強制被遣返回國接受調查，白賢祐無法成為洪海仁術後睜開眼看到的第一個人。
因為尹殷盛深愛洪海仁，知道她手術後遺症會「失去所有記憶」，他就模仿白賢祐離開洪海仁眼前的「最後模樣」，學對方手纏繃帶，好讓洪海仁醒來後記憶錯亂，把自己認成此生摯愛；等洪海仁醒來後，尹殷盛果然一派胡言表示「我們交往很久了」、「白賢祐是你前夫，但他是殺人犯」，氣翻不少觀眾。
朴成焄劇中的舉動，讓入戲太深的網友揚言抵制，甚至搬出他在《黑暗榮耀2》被推入水泥地慘死的橋段，怒喊：「誰准你從水泥裡爬出來的？」討論相當熱烈。
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