大雷雨將連下6天！本週「類梅雨鋒面」橫掃 全台嚴防淹水災情
本週2波鋒面步步進逼，從明（23）日開始至週末，全台都是不穩定且容易降雨的天氣型態，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，這2波鋒面雖然仍屬「春雨」，但形態上和「梅雨鋒面」類似，主要強降雨都是午後對流發展旺盛導致，尤其是台灣西半部地區，短延時強降雨可能導致淹水災情，本週真的要特別留意天氣動態。
記者張志浩／綜合報導
針對未來一週降雨趨勢，賈新興表示，今（22）日午後，降雨就會漸增，明後兩天（4/23、4/24）雨勢非常劇烈，全台都有降雨機率，而「彰化以北」將會是降雨量較多、短時間累積雨量較高的地區；週四至週末（4/25至4/28）則有新一波鋒面來襲，同樣也是全台都有降雨機率，但主要的強降雨範圍移動到台中以南。
而通常在4月底至5月初，孟加拉灣水氣逐漸增多，這段時間會有氣旋發展，氣旋慢慢增強後，印度季風的大氣型態就會慢慢形成，並為台灣帶來西南氣流，賈新興說明，本週2波鋒面其實和「梅雨鋒面」有點類似，不過以目前大環境來看，雖然有顯著的西南風，導致冷暖空氣交會產生對流，但氣旋強度還不夠，因此仍屬於「春雨型態」。
賈新興指出，從本週起一路到5月初，台灣地區天氣都較不穩定，不過5月中旬開始又會到偏乾的環境，預估真正的梅雨鋒面要直到5月底才會出現，仍要提醒民眾，對流帶來的降雨無法明確預測出發生位置，務必時刻保持警覺，留意低窪地區淹水、山區暴雨的災情。