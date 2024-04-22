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監院為35年舊案約詢侯友宜　蔣萬安籲一致標準：別有政治操作聯想

▲台北市長蔣萬安說，希望監察院能夠用一致的標準，不要讓外界有任何政治操作的過多聯想。（圖／北市府提供）
▲台北市長蔣萬安說，希望監察院能夠用一致的標準，不要讓外界有任何政治操作的過多聯想。（圖／北市府提供）

記者林怡昕／台北報導

新北市長侯友宜近期收到監察院約詢通知，監委高涌誠與林郁容要調查35年前「世台會總幹事羅益世闖關回台遭驅逐出境案」，並命侯友宜24日到監院接受調查。對此，台北市長蔣萬安今（22）日替侯友宜打氣，希望監察院能夠用一致的標準，不要讓外界有任何政治操作的過多聯想。

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監察院日前以「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復（羅益世）等陳情案」為由，對侯友宜發出調查通知。該案發生於1989年8月，當時被政府列「黑名單」限制入境的海外異議分子，世台會會長李憲榮、副會長蔡銘祿、總幹事羅益世與台獨聯盟中央委員蔡正隆闖關回台參加世台年會，與警方發生對峙。

已故立委盧修一友人為其編纂的《盧修一和他的時代》一書2018年出版，書中指控時任北市中山分局刑事組長的侯友宜為了逮人，竟強灌催淚瓦斯、噴辣椒水，將眾人逼出車外，隨後強押至桃園機場驅逐出境。

蔣萬今天出席113年度文山區里長座談會，針對監察院要約談侯友宜35年前的案子？他受訪時表示，有看到報導，侯友宜市長有表達會坦然面對，而且會毫無保留，不會有任何隱瞞，他認為，這是一個非常正確的態度。

蔣萬安更呼籲，希望監察院能夠用一致的標準，不要讓外界有任何政治操作的過多聯想。

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