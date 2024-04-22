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53萬股東看過來！中信金今年送「不鏽鋼雙層隔熱碗」　零股也能領

▲中信金股東會紀念品出爐，今年要送給股東「不鏽鋼雙層隔熱多功能碗」，而且股東持股不限股數，都可以領取。（圖／NOWnews）
▲中信金股東會紀念品出爐，今年要送給股東「不鏽鋼雙層隔熱多功能碗」，而且股東持股不限股數，都可以領取。（圖／NOWnews）

記者顏真真／台北報導

隨著股東會旺季來臨，股東會紀念品也受到關注，尤其金融股更是不少存股族最愛，今年金融股紀念品更吹起露營、野餐風，除永豐金、開發金將送出豐收椅、野餐墊，新光金、台新金則分別送給股東不鏽鋼真空保溫瓶、方形密封易撥罐。至於擁有超過53萬股東的中信金也公告股東會紀念品內容，今年要送給股東「不鏽鋼雙層隔熱多功能碗」，而且股東持股不限股數，都可領取紀念品。

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過去中信金股東會紀念品也有送過廚房用品，包括去年SNOOPY圓形微波保鮮盒、2020年的日式碟筷架組、2018年環保蔬果削皮器等，今年則要送給股東「不鏽鋼雙層隔熱多功能碗」。由於今年股東會訂在6月14日，以此推算要在4月11日前持有或買進股票才享有領取紀念品權利。

隨著上市金融股公布股東會紀念品進入尾聲，各家股東會紀念品也公告，其中開發金今年送防水野餐墊給股東們，只是不知是不是吸引力稍有不足，開發金股東人數一度跌破86萬大關。永豐金也已公告要送給逾35萬股東超實用「豐收椅」，而且持股不限股數，均予發放紀念品，也就是持有零股也可以領。

至於元大金、國票金不約而同都送出超商消費可抵用的禮物卡或商品卡，其中元大金的面額達100元、國票金則為50元。另外，康和證、宏遠證與福邦證也已公告股東會紀念品，其中康和證送出「樂美雅LUMINARC強化餐盤3入組」。

至於新光金過往股東會不發送紀念品，但去年適逢董事會改選，為徵求委託書，破天荒送給股東「摩斯漢堡套餐兌換券」，即便今年沒有改選題材，股東會紀念品仍續送，今年改送「不鏽鋼真空保溫瓶」。由於新光金今年股東會訂在6月14日，最後買進日是4月11日，並規範未滿1000股，也就是零股股東，除非股東親自出席股東會，或是以電子方式行使表決權者，才得以領取今年的股東會紀念品，否則不予發放紀念品。

台新金每年的股東會紀念品，去（2023）年送不鏽鋼玻璃調味罐，今年改送出方形密封易撥罐。由於台新金今年將於6月14日舉行股東會，推算最後買進日是4月11日，同樣規定持股未滿1000股，也就是零股股東，除了股東親自出席股東會，或是以電子方式行使表決權者可領取外，將不予發放紀念品。

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