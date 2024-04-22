梁靜茹睽違8年返鄉開唱！憶亡父險淚崩曝永遠缺憾：他坐在角落
梁靜茹「當我們談論愛情」世界巡迴演唱會第一篇章，4月20日來到最終站吉隆坡，這是她睽違8年再次回到家鄉馬來西亞開唱，心情激動又複雜：「這幾天我見到的每一位，都是兒時一起長大的朋友。」梁靜茹坦言會當歌手是為了替父親圓星夢，已故的爸爸雖然沒有看過她上台表演，但她深信亡父一直都有到現場：「每一次我都覺得他有來現場，坐在某一個角落，看我的演唱會。」
記者黃雅琪／綜合報導
返鄉開唱，梁靜茹的親友團包括媽媽、弟弟一共來了20多人，陣仗浩大。唱了上百場的個人演唱會，梁靜茹永遠的缺憾是爸爸沒有機會親眼目睹她的演出，當年她出唱片，其實是幫父親圓他的歌星夢：「我爸爸跟我媽媽是歌唱比賽認識，他喜歡買唱片，幻想自己有一天能當歌星，也想把女兒栽培成唱片歌手。」
相隔8年再次回到馬來西亞開唱，梁靜茹一直想著父親，從彩排的時候就五味雜陳、心情難以言喻；正式演出時〈微光〉的音樂一下，梁靜茹差點就要哭出來：「我幾乎就要哭了，雖然爸爸從來沒有看過我的演唱會，但每一次我都覺得他有來現場，坐在某一個角落，看我的演唱會。」
在唱完〈可惜不是你〉之後，梁靜茹說：「這幾年，大家都很不容易。各種牽掛、各種想念，看到大家都這麼關心我，掌聲和歡呼聲都是對我的疼愛。總而言之，感謝的話說不完，覺得自己擁有的已經很多了，深刻地感受一切，才能唱成歌，也希望這些歌曲能給到大家小小的力量。」巡迴演唱會「當我們談論愛情」的第二篇章，將在下月啟航。
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