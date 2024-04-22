雨彈周二開轟！台北12行政區「預估雨量」出爐 這區最多破百毫米
中央氣象署天氣預報指出，明（23）日開始受到鋒面影響，全台都有降雨機率，其中又以西半部會有較大雨勢出現，台北市災害防救辦公室也公布，台北市12行政區的降雨預測，其中「北投區」單日累積雨量恐達80至130毫米最多，其它行政區則為是40至80毫米，提醒民眾，今（22）日晚間雨勢逐漸增大，出門務必攜帶雨具，並留意淹水災情。
記者張志浩／綜合報導
北市災防辦公室表示，本週第一波鋒面今天接近台北市，晚間起雨勢慢慢變大，降雨最劇烈的時段落在明天一整天，對流可能導致部分地區「時雨量達20毫米以上」，週三（4/24）鋒面南下後仍有陣雨，週四（4/25）晚間另一波鋒面影響，時雨量約10至20毫米，週五（4/26）仍有降雨，時雨量小於10毫米，預計降雨持續到週日（4/28）後趨緩。
氣象署預報員李孟軒也提及，不只在北台灣，整個中部以北雨勢都較明顯，且因對流發展壯盛，雨勢將會伴隨雷擊、強陣風等劇烈天氣，週四至週末的鋒面，雖然同樣也是全台都有降雨機率，但主要的強降雨範圍將會移動到台中以南地區。
面對本週一連串的劇烈降雨，且5月即將進入防汛期，台北市台北市政府相關局處已全面檢視各項防救災設施，包括環保局加強低窪地區溝渠清疏、水利處針對抽水站試車操作等，水利處也將在大雨來臨時不斷更新「淹水警戒」。