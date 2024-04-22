許美靜開唱遭轟「史上最爛」！親唱不到30分鐘　粉絲怒喊退票

許美靜演唱會遭轟！昔唱紅《城裡的月光》卻誤當小三　發瘋引退

▲許美靜唱紅《城裡的月光》，原本是前途大好的歌后，卻因為和已婚音樂製作人陳佳明傳出不倫戀，精神逐漸失常。（圖／翻攝自微博）
▲許美靜唱紅《城裡的月光》，原本是前途大好的歌后，卻因為和已婚音樂製作人陳佳明傳出不倫戀，精神逐漸失常。（圖／翻攝自微博）

記者吳昕蓓／綜合報導

49歲新加坡歌手許美靜日前在中國南京舉辦「夢見見面音樂會」演唱會，2個半小時的演唱會時間，她只有30分鐘真的開口唱歌，引發歌迷怒火，群起要求退票，然而許美靜其實患有思覺失調症，已經淡出演藝圈多年，沒想到復出演唱會竟如此收場，她過往的脫序行徑也隨之曝光。

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▲▼許美靜20日在南京舉辦「夢見見面音樂會」。（圖／微博）
▲許美靜20日在南京舉辦「夢見見面音樂會」卻挨轟。（圖／翻攝自每日經濟新聞微博）
許美靜當年以一曲《明知故犯》紅遍華語樂壇，是和張惠妹、王菲齊名的歌后，更唱紅了《城裡的月光》、《傾城》、《遺憾》等經典作品，原有大好前程，她卻和已婚音樂製作人陳佳明傳出不倫戀，隨後又和歌手袁耀發陷入熱戀，她意外懷上對方的孩子，對方卻要求她流產，經歷這兩段痛徹心扉的愛情後，許美靜便淡出演藝圈。

▲許美靜擔任李宇春演唱會嘉賓。（圖／翻攝許美靜IG）
▲許美靜經歷了兩段痛徹心扉的戀愛後，受到的打擊過大，淡出演藝圈。（圖／翻攝許美靜IG）
然而再傳出消息，是許美靜2006年在新加坡一間六星級飯店和一對外國男女爆發衝突，許美靜疑似不滿對方誤會她從事性交易，跟蹤他們進房間大吼大叫，還用英文喊「叫我上帝」，當場遭警方逮捕，也開始傳出她精神失常的消息，她也承認自己罹患思覺失調症，一直在醫院接受治療。

▲許美靜日前在商演活動中坦言罹患思覺失調症，其間「復發過幾次，非常傷腦」。
▲許美靜在商演活動中坦言罹患思覺失調症，期間「復發過幾次，非常傷腦」。（圖／資料照）
2020年，許美靜卻又現身新加坡街頭，她拿著紙板，上面密密麻麻寫著她的訴求，透露家人為了爭奪她的財產，硬逼她去精神病院，甚至拍了一段影片求助，她邊痛哭邊描述自己遭到家人背叛，但事後誤會解開，許美靜的狀態也逐漸恢復正常，去年（2023）終於宣布復出，今年（2024）更舉辦復出演唱會，本來看似越來越上軌道，沒想到演唱會又爆出划水的負面消息。

▲粉絲氣炸發文爆料，怒轟這場演唱會是「史上最爛」。（圖／翻攝自微博）
▲粉絲氣炸發文爆料，怒轟許美靜演唱會是「史上最爛」。（圖／翻攝自微博）
許美靜小檔案

本名：許美鳳

綽號：小王菲、天后殺手

生日：1974年9月27日

年紀：49歲

身高：170公分

學歷：東巴窯中學畢業

代表作：歌曲《明知故犯》、《城裡的月光》、《傾城》、《遺憾》等等

緋聞對象：音樂製作人陳佳明、歌手袁耀發

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