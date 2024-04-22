許美靜演唱會遭轟！昔唱紅《城裡的月光》卻誤當小三　發瘋引退

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然而再傳出消息，是許美靜2006年在新加坡一間六星級飯店和一對外國男女爆發衝突，許美靜疑似不滿對方誤會她從事性交易，跟蹤他們進房間大吼大叫，還用英文喊「叫我上帝」，當場遭警方逮捕，也開始傳出她精神失常的消息，她也承認自己罹患思覺失調症，一直在醫院接受治療。
2020年，許美靜卻又現身新加坡街頭，她拿著紙板，上面密密麻麻寫著她的訴求，透露家人為了爭奪她的財產，硬逼她去精神病院，甚至拍了一段影片求助，她邊痛哭邊描述自己遭到家人背叛，但事後誤會解開，許美靜的狀態也逐漸恢復正常，去年（2023）終於宣布復出，今年（2024）更舉辦復出演唱會，本來看似越來越上軌道，沒想到演唱會又爆出划水的負面消息。
許美靜小檔案
本名：許美鳳
綽號：小王菲、天后殺手
生日：1974年9月27日
年紀：49歲
身高：170公分
學歷：東巴窯中學畢業
代表作：歌曲《明知故犯》、《城裡的月光》、《傾城》、《遺憾》等等
緋聞對象：音樂製作人陳佳明、歌手袁耀發
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本名：許美鳳
綽號：小王菲、天后殺手
生日：1974年9月27日
年紀：49歲
身高：170公分
學歷：東巴窯中學畢業
代表作：歌曲《明知故犯》、《城裡的月光》、《傾城》、《遺憾》等等
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