遭羅智強嗆「賴清德豬隊友」 黃捷反擊：別再扯徐巧芯後腿
國民黨立委徐巧芯大姑與其丈夫涉詐欺洗錢案引起社會譁然，也引來外界對徐巧芯強力監督檢視，不僅被質疑幫婆婆喬借款利息，就連全身上下的穿搭也被討論，還被民進黨立委黃捷抓到疑似未申報價值29萬的勞力士手錶；不過國民黨立委羅智強指準總統賴清德的勞力士也疑未申報，嗆黃捷是賴清德的豬隊友。對此，黃捷則反擊，嗆羅智強才是徐巧芯的豬隊友，公職人員本就應該如實申報財產，勸「小強」別再扯徐巧芯後腿。
記者王德蓉／綜合報導
對於徐巧芯近日在媒體面前較低調，黃捷今（22）日受訪指出，以往的徐巧芯都說自己有問必答、不服就幹，但這兩天自己遇到爭議，就開始迴避媒體，這不像她的作風，是不是真的有點心虛了，在迴避問題？而徐巧芯日前受訪表示自己是天蠍座、A型不好惹，「每一筆帳都會記起來」，黃捷質疑，徐巧芯真的這麼會記帳，為什麼100萬沒有記？勞力士也沒記？該記的不記、不該記的亂記，徐巧芯的「會記帳」，她滿存疑的。
黃捷指出，公職人員的財產應如實申報，徐巧芯作為公職人員，若財產收入不明會有嚴重的法律問題，「徐巧芯到底是哪來的錢買精品？」且勞力士沒申報也不符合規定，這不僅是道德責任，也是基本的法律責任，更是公職人員的基本義務。過去徐巧芯標榜自己「誠信」、「清廉」，但若自己都做不到，真的非常失格。
至於羅智強批她是賴清德的豬隊友，黃捷則反擊，指羅智強根本沒搞清楚問題，現在在講的是公職人員的清廉跟誠信，並非徐巧芯的穿搭，如實申報財產是任何公職人員應做到的，並非政黨的問題，希望羅智強別再扯徐巧芯後腿，「這樣他才會是巧芯的豬隊友。」