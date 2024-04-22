監院為35年舊案約詢侯友宜　藍營民代都挺侯：這就是政治追殺！

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該案發生於1989年8月，當時被政府列「黑名單」限制入境的海外異議分子，世台會會長李憲榮、副會長蔡銘祿、總幹事羅益世與台獨聯盟中央委員蔡正隆闖關回台參加世台年會，與警方發生對峙。已故立委盧修一友人為其編纂的《盧修一和他的時代》一書2018年出版，書中指控時任北市中山分局刑事組長的侯友宜為了逮人，竟強灌催淚瓦斯、噴辣椒水，將眾人逼出車外，隨後強押至桃園機場驅逐出境。
對此，多位多位藍營民代今天都發聲力挺侯友宜，陳偉杰表示，監察院本來應該是公正的調查機關，面對這種高政治性的案件，應該要更加謹慎客觀，不要引起紛擾，卻突然調查起35年前的舊案子，還選在新北市議會開議第一天4月24日約詢，這實在沒有必要。
國民黨新北市議員呂家愷說，侯友宜態度已表達很清楚會坦然面對，侯當時就不是現場指揮官或負責人，只是一名警察，反倒是監委本應該是人民賦予權利，且有領薪水的職務，面對近年眾多弊案不查，如行政院前發言人陳宗彥性招待醜聞等，卻來查1件35年前的案子，這是「拿明朝劍斬清朝官」。
洪孟楷質疑，1989年侯友宜是時任中山分局刑事組長，當時是誰下的命令？絕對不是一名警員下的命令，監委不去查當時下指令的高層，而是約談侯友宜，「這明明白白是政治查案、政治約談、政治監院、政治追殺，有必要做到這個樣子嗎？」即便是過去案子，只要黨說你不對，黨說你有問題，你就必須來約談，有這樣的辦案方式嗎？國民黨團強力譴責，監委不符合比例原則，過去35年不做現在又所為何來。
台北市長蔣萬安則說，侯友宜有表達會坦然面對，而且會毫無保留，不會有任何隱瞞，這是一個非常正確的態度，希望監察院能夠用一致的標準，不要讓外界有任何政治操作的過多聯想。