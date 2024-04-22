大谷翔平打破心目中最強偶像紀錄！松井秀喜謙虛回應：我的不能比
洛杉磯道奇的日本球星大谷翔平今（22）日對陣紐約大都會，以第二棒、指定打擊身份上場，擊出大聯盟生涯第176支全壘打，正式超越日本傳奇「酷斯拉」松井秀喜，刷新大聯盟日籍球員最多轟紀錄。談到自己的紀錄被後輩改寫，松井秀喜謙虛表示：「我的數字無法比較，大谷是一名偉大球員。」
記者路皓惟/綜合報導
大谷翔平從小就仰慕穿著洋基隊球衣的松井秀喜，這位前輩在他的棒球路上影響深遠，大谷說：「我認為松井前輩更像是洋基隊的象徵，而他身穿的55號球衣，也是我夢寐以求的榮耀。」
兩年前，大谷翔平擊出大聯盟生涯第100轟時，就曾談到松井秀喜是他心中最厲害的打者，「松井前輩是那種打擊率比我高的球員，我一直以他為目標，他有很好的力量，也有選球能力，是一位很厲害的打者。」
松井秀喜對大谷超越自己的全壘打紀錄也表示祝賀，謙稱自己的數字根本無法與大谷相比，「我相信球迷都對他所能做到的事情抱有高度的期待，對我來說，我的最大願望就是他可以一直保持健康。」
大谷翔平全壘打不僅締造紀錄，更幫助球隊終止連敗，他期待繼續繼續為球隊拿下更多勝利，以贏得世界大賽冠軍為目標，「這是一支特別的全壘打，但例行賽仍持續進行，雖然明天是休息日，但希望能快速調整好心態，準備好面對接下來的比賽。」
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