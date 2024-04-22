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星希亞過世！積極抗癌12年　堅持：存活率不是0就有機會活下去

▲星希亞昨（21）深夜過世，努力抗癌近12年，戰勝5年存活率僅4%奇蹟，堅信：「只要不是0%，就還有機會活下去。」（圖／翻攝自《星希亞的抗癌日誌》臉書）
▲星希亞昨（21）深夜過世，努力抗癌近12年，戰勝5年存活率僅4%奇蹟，堅信：「只要不是0%，就還有機會活下去。」（圖／翻攝自《星希亞的抗癌日誌》臉書）

記者張一笙／綜合報導

知名部落客星希亞2012年確診「癌王」肺腺癌第4期，近年來分享自己歷經化療、標靶治療、腦部放射等治療的心路歷程，直到後來腫瘤全數消失，她仍持續分享自己與癌細胞和平共處的過程。星希亞曾被醫生告知5年存活率僅4%，但她憑藉著信念：「只要存活率不是0，就表示有努力的空間，就有機會活下去。」堅持抗癌將近12年。未料昨（21）日晚間，她的臉書粉專突然發文表示星希亞已經離開人世，享年44歲。星希亞的發文一公布，讓不少粉絲震驚不已，紛紛到貼文底下悼念她。

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成立部落格、臉書粉專　積極鼓勵癌症病友

星希亞2012年罹癌後，在痞客邦創立「星希亞的抗癌日誌」，分享自己在2012年生日過後突然久咳不癒，到醫院就診時才發現，自己竟然已經罹患肺腺癌第4期。星希亞將自己的治療過程與心路歷程做整理，除了在痞客邦上紀錄之外，同時也在臉書《星希亞的抗癌日誌》上分享人生點滴，讓不少因癌症所苦的病患及其親友們，都能透過她的文字獲得鼓舞，2017年時，星希亞也獲得痞客邦部落格生活類社群金點賞肯定。

星希亞在2019年末出版抗癌自傳《只是咳嗽，怎麼變成癌症末期？》，面對5年存活率僅4％的肺腺癌第4期，甚至還曾被醫生建議簽署「放棄急救同意書」的絕症，星希亞仍舊保持樂觀、安慰自己，認為：「只要存活率不是0，就表示有努力的空間，就有機會活下去。」並開始了漫長的治療之旅。

▲星希亞在治療後恢復體力時，一一完成自己列舉的46項人生願望清單。（圖／翻攝自《星希亞的抗癌日誌》臉書）
▲星希亞2019年末出版抗癌自傳《只是咳嗽，怎麼變成癌症末期？》，並成立臉書社團與部落格，積極鼓勵癌症病友。（圖／翻攝自《星希亞的抗癌日誌》臉書）
列舉人生46項清單　抗癌過程逐一圓夢

治療期間，星希亞列舉了46項人生願望清單，並在有體力時一一完成，其中雖有幾項由於身體因素無法完成，但她仍舊成功解鎖高空彈跳、登上萬里長城、到日本賞櫻花、到西班牙欣賞建築、考取潛水證照、飛行傘、玩滑雪板等成就。星希亞除了更新部落格之外，還籌備癌症病友會，並且成立臉書抗癌社團，在裡面交流抗癌資訊、鼓勵癌症病友，同時透過社團連署，讓政府及社會注重癌症病患們的需求。

▲星希亞在治療後恢復體力時，一一完成自己列舉的46項人生願望清單。（圖／翻攝自《星希亞的抗癌日誌》臉書）
▲星希亞在治療後恢復體力時，一一完成自己列舉的46項人生願望清單。（圖／翻攝自《星希亞的抗癌日誌》臉書）
不是看到希望而堅持　是堅持而看到希望

星希亞曾說：「我不是因為看到希望而堅持，是因為堅持下去而看到希望。」不少讀者看到星希亞的自傳後，紛紛表示她的文字雖然不能治癒疾病，但卻能夠給予病患及病患家人們很大的力量，因為星希亞能夠透過輕鬆文筆，讓人感受到她堅強的生命力，並讓大家知道，生病後的生活，並不僅僅是將責任交給醫生後被動地接受治療而已，除了自己的努力，同時家人們也要給予相應的支持與鼓勵，讓癌末病友依舊能夠活得精彩。

▲星希亞始終堅信：「我不是因為看到希望而堅持，是因為堅持下去而看到希望。」（圖／翻攝自《星希亞的抗癌日誌》臉書）
▲星希亞始終堅信：「我不是因為看到希望而堅持，是因為堅持下去而看到希望。」（圖／翻攝自《星希亞的抗癌日誌》臉書）
癌細胞轉移腦膜　生命逐漸凋零

近1年來，由於癌細胞轉移腦膜的緣故，星希亞在粉專的更新頻率逐漸降低，雖然她的助理曾發文透露星希亞身體健康，但仍舊有視力不佳、咬字發音不清楚等狀況，隨後也因為顏面神經失調無法改善，在朋友的建議下與家人一同前往台大神經科就診。看診醫生也清楚告知星希亞：「如果放射治療或腦部手術都無法處理，還是要回到妳原來看腫瘤的門診，去看能不能用化療處理。」

星希亞在農曆年前最後一次發文，透露自己正在接受3種標靶治療、2種化療，並且搭配中醫針灸治療，除此之外她也積極地繼續尋找更多治療方式，看得出她對於生存的積極與渴望。然而，昨日深夜時分，《星希亞的抗癌日誌》粉專發文證實星希亞離世的消息，並表示：「Cincia（星希亞）會在回憶中與大家重逢，在夢境中與大家相遇！」並且開放粉絲前往靈堂弔唁。

▲星希亞昨（21）日晚間傳出已離開人世，讓大批粉絲也湧入悼念。（圖／翻攝自《星希亞的抗癌日誌》臉書）
▲星希亞昨（21）日晚間傳出已離開人世，讓大批粉絲也湧入悼念。（圖／翻攝自《星希亞的抗癌日誌》臉書）
抗癌逾11年離世　吳淡如不捨：妳是人間一道光

星希亞44年的人生中，有超過1/4的時間在與癌症對抗，11年8個月的抗癌生涯，不僅大大超過當年醫生告訴她的「5年存活率僅4％」，更是鼓勵了不少癌症病患及親友。長期關注星希亞抗癌過程的粉絲們，也紛紛到她的粉專留言表示：「辛苦了星希亞！到了天家之後，沒有任何的病痛能夠做更多祢想做的事！」、「妳已經很厲害了，希望在天堂妳也是可以好好的做自己想做的。」、「妳已打完美好的一仗，辛苦了，放心自在去飛吧。」、「你在人間的任務完成了，您帶給很多人溫暖、支持和鼓舞，大家會記得您的！」

好友吳淡如也發文表示她曾與星希亞約定每平安度過一年，她就會訪問星希亞一次，請她報告近況。不過近兩年吳淡如約星希亞上節目都沒能成行，吳淡如表示：「我知道，狀況不好。」吳淡如說：「無論如何，謝謝星希亞，妳對罹患肺癌的人幫助是盡已所能、不遺餘力的，我的朋友也是我的學妹，妳是人間一道光，到另外一個旅程，妳一定仍然光明燦爛。」

▲吳淡如在臉書上，向既是好友又是學妹的星希亞哀悼，並不捨地表示：「妳是人生的一道光。」（圖／翻攝自《星希亞的抗癌日誌》臉書）
▲吳淡如在臉書上，向既是好友又是學妹的星希亞哀悼，並不捨地表示：「妳是人生的一道光。」（圖／翻攝自《星希亞的抗癌日誌》臉書）
星希亞小檔案

英文名字：Cincia

生日：1979年生

年紀：44歲

學歷：台灣大學國際企業研究所

代表作：《只是咳嗽，怎麼變成癌症末期？》

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