春風「為救癌妻」不惜重出江湖！大開殺戒後《所有人都在死》

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猶如《絕命毒師》變奏版，《所有人都在死》的劇情同樣也與罹病、販毒、黑吃黑及血腥殘殺有關。在音樂圈已享有盛名的「玖壹壹」團長春風，從早期演出親情短片《88海水浴場》、喜劇長片《請問，還有哪裡需要加強》，直到近期他仍持續挑戰不同形式、題材的作品。春風表示：「其實我沒有特別思考自己的演戲計畫，這次參與《所有人都在死》純粹是因為劇組中有認識的朋友推薦，我很隨緣的。」
雖然片名已預示了影片的終局與調性，然而《所有人都在死》男主角阿南（春風飾），這位早已金盆洗手的瓦斯店老闆，卻出於對罹癌妻子雅淳（林思廷飾）的真情愛意，決心再搏一次，只為籌措她的出國治療費用。以《超感應學園》入圍金鐘最新人獎的林思廷，回憶本次拍片的印象：「春風哥是一個非常放鬆的人，他憑直覺就能即興展現自然的演技。我們只有最初見面時有點小尷尬，但後來發現他很好聊也很好相處。」《所有人都在死》將於2024高雄電影節世界首映。
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