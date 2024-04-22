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春風「為救癌妻」不惜重出江湖！大開殺戒後《所有人都在死》

▲春風主演新電影《所有人都在死》，在片中他為了救癌妻重出江湖、大開殺戒。（圖／高雄電影節）
▲春風主演新電影《所有人都在死》，在片中他為了救癌妻重出江湖、大開殺戒。（圖／高雄電影節）

記者黃雅琪／綜合報導

2024高雄拍新片《所有人都在死》於4月圓滿殺青。本片由連奕琦擔任監製，范文翰和王亮鈞共同擔任導演，攜手打造一部充滿極道陽剛風格，同時融合親情與愛情元素的淒美殺戮之作。邀來以《白衣蒼狗》入圍坎城影展「導演雙週」的春風、提名金鐘新人獎的林思廷主演，片中春風原本已經金盆洗手，卻又為了拯救癌妻林思廷不惜重出江湖、大開殺戒。

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▲春風（右）與林思廷主演新電影《所有人都在死》，兩人合體扮演夫妻。（圖／高雄電影節）
▲春風（右）與林思廷主演新電影《所有人都在死》，兩人合體扮演夫妻。（圖／高雄電影節）
畢業自北京電影學院的范文翰導演，曾參與過胡波導演的畢業作品《夜奔》的製作。拍片經驗已累積許多年的范文翰，在自編自導的《所有人都在死》中努力描繪社會陰暗面下的眾生面貌。他表示：「對於許多生活在困境、選擇有限的人來說，生存幾乎就是掙扎的同義詞。我想要展現的是當人陷入絕境時，無助感是怎麼不知不覺地演變成暴力，以及隨之而來的宿命悲劇是如何降臨。」

▲林思廷在電影《所有人都在死》中飾演罹癌妻子雅淳。（圖／高雄電影節）
▲林思廷在電影《所有人都在死》中飾演罹癌妻子雅淳。（圖／高雄電影節）
猶如《絕命毒師》變奏版，《所有人都在死》的劇情同樣也與罹病、販毒、黑吃黑及血腥殘殺有關。在音樂圈已享有盛名的「玖壹壹」團長春風，從早期演出親情短片《88海水浴場》、喜劇長片《請問，還有哪裡需要加強》，直到近期他仍持續挑戰不同形式、題材的作品。春風表示：「其實我沒有特別思考自己的演戲計畫，這次參與《所有人都在死》純粹是因為劇組中有認識的朋友推薦，我很隨緣的。」

雖然片名已預示了影片的終局與調性，然而《所有人都在死》男主角阿南（春風飾），這位早已金盆洗手的瓦斯店老闆，卻出於對罹癌妻子雅淳（林思廷飾）的真情愛意，決心再搏一次，只為籌措她的出國治療費用。以《超感應學園》入圍金鐘最新人獎的林思廷，回憶本次拍片的印象：「春風哥是一個非常放鬆的人，他憑直覺就能即興展現自然的演技。我們只有最初見面時有點小尷尬，但後來發現他很好聊也很好相處。」《所有人都在死》將於2024高雄電影節世界首映。

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