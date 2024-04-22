哽咽喊「只想歲月靜好」 代理董座曾文生：台電一點都不想要聲量
跳電、停電意外層出不窮，台電總經理王耀庭本（4）月20日請辭，經濟部次長、台電代理董事長曾文生今（22）日面對媒體提問，語帶哽咽表示，很多人想要聲量，但台電一點都不想聲量，「我們希望社會歲月靜好，沒有台電聲量」，同時感謝2萬名員工負重前行。
記者林莞茜／綜合報導
針對停電事故陸續發生，引發國人缺電憂慮，民眾黨黨團總召黃國昌將在26日召開黨團協商，要求經濟部對整體能源政策進行檢討報告，對此，台電代理董事長曾文生表示，台電是國營事業，立法院有任何決議要台電去報告，台電就會去報告，台電當然會接受，至於國會做出什麼決議，尊重國會。
但曾文生也同時強調「全世界沒有一個電力公司不會發生線路故障事件」，說明台電停電事故發生次數，已從從2012年的2.1萬次，迄今已降至6000次，10年間減少7成停電事故，「台電確實將停電事故減少很多。」曾文生全程表情凝重，一度哽咽提及「很多人想要聲量，但台電一點都不想要聲量」，台電希望這個社會能夠歲月靜好、不缺台電的聲量。
曾文生說，台電同仁這幾年力行各項電網設備更新工作，包括饋電自動化等，縮短停電時間，管路劣化也會提早準備汰換，人為巡檢清除鳥巢也是一項工作，「我們維護的是一個系統，不是一個個案」，也期盼民眾當自家停電時，能知道台電一定是盡最大努力盡快修復，並感謝台電2.8萬位同仁負重前行。