凌晨行搶超商遇女店員反抗！新北毒蟲撂狠話「再靠近殺死你」
桃園一名李姓男子（48歲）疑似缺錢購買毒品，今（22）日凌晨騎車跑到新北市三峽區一間便利商店行搶，但過程中女店員激烈反抗，從李男手中奪回3千元，李男見狀怒嗆「再過來殺死你」，隨後便騎車拿著4千元贓款逃跑，所幸警方獲報後在半小時內迅速將其逮捕，全案已依法送辦。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，李男曾有多項毒品、竊盜前科，今天凌晨疑因毒癮發作又沒錢買毒，遂獨自騎車前往一處新北市三峽區弘園街上的超商準備犯案，過程中李男先假裝購買飲料，並趁著店員找錢之際伸手抓起一把千元大鈔，女店員見狀第一時間上前奪回3千元同時大喊搶劫，李男擔心無法脫身，便放下「你再靠近我會把你殺死！」等狠話，隨即逃離現場。
李男離開超商後，立刻騎車朝台北市前進準備購買毒品，但行經板橋華江橋就被警方壓制逮捕，訊後已依強盜及傷害將李男移送新北地檢署偵辦。
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