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防假養殖真種電！綠委籲公股行庫斷不良業者銀根　財長給答案

▲民進黨立法委員郭國文今（22）日在立法院財委會質詢，對於不合社會責任的不良光電業者，公股行庫就停止撥款收回款項，財政部長莊翠雲表示會朝這方向研究。（圖／擷取自國會頻道）
▲民進黨立法委員郭國文今（22）日在立法院財委會質詢，對於不合社會責任的不良光電業者，公股行庫就停止撥款收回款項，財政部長莊翠雲表示會朝這方向研究。（圖／擷取自國會頻道）

記者顏真真／台北報導

今（22）日適逢世界地球日，民進黨立法委員郭國文今（22）日在立法院財政委員會質詢，提出切斷不良光電業者銀根的方法，對於不合社會責任的光電業者，公股行庫就停止撥款收回款項，對此，財政部長莊翠雲也認同，承諾將朝這方向研究。

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郭國文表示，發展綠能是國家的政策，因此，公股行庫配合放貸綠電與再生能源超過400件、金額約2500億元，光電大約800戶，456億。然而，有業者為了達到量的KPI，卻缺乏執行上的自律，導致漁電共生「假養殖真種電」、非法掩埋、跟興辦計畫不符等問題。

郭國文強調，以環境永續為由進行再生能源授信是正確的方向，但不能忽視業者在執行面發生跟社會責任衝突的問題，因此，他已要求經濟部推出監理平台，內容包括光電板對於環境、生態、當地產業影響等數據，預計近期可以上架。

郭國文認為，經濟部推出這樣的平台後，應該與公股行庫組成的「ESG大聯盟」串接，讓授信單位可以要求業者說明問題並要求改善，不然可以停止撥款，或是收回款項。對此，財政部長莊翠雲認為，這樣的提案非常好，透過公認的評比來落實ESG，會朝這個方向來努力。

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