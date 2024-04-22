《淚之女王》太狂了！總收視只差《愛的迫降》一咪咪 登冠軍倒數
話題韓劇《淚之女王》從3月9日開播以來，收視率節節高升，日前才打敗《愛的迫降》、《孤單又燦爛的神—鬼怪》、《請回答1988》創下的成績，成為tvN有線電視台電視劇首都圈（以首爾為中心的都市圈）收視冠軍。沒想到，昨（21）日播出的全國平均總收視率再創新高，與冠軍《愛的迫降》只有毫米之差，有望打破《愛》劇高懸的紀錄。
記者楊穎軒／綜合報導
據tvN最新總收視率報告，《淚之女王》21日播出第14集，美國AGB尼爾森公司調查，該劇拿下21.625%高收視，而目前位居第一名的《愛的迫降》收視率為21.683%，兩劇僅差0.058%，《淚》劇也把三、四名的《請回答1988》、《孤單又燦爛的神—鬼怪》遠拋在後。
金秀賢、金智媛主演的與《淚之女王》4月27、4月28日將播映第15、16集，對於倒數迎接完結篇，劇迷相當不捨，也紛紛開始猜測大結局走向，為降低觀眾的失落感，tvN會製作兩集特別節目，預計於5月4日、5月5日播出，讓劇迷慢點跟「白洪CP」說再見。
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