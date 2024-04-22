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金鋼狼重出江湖！睽違15年「合體死侍」相愛相殺　拋震撼彈幹大事

▲《死侍與金鋼狼》兩大英雄睽違15年再合體，晚間9點將公開正式預告片。（圖／IMDb）
▲《死侍與金鋼狼》兩大英雄睽違15年再合體，晚間9點將公開正式預告片。（圖／IMDb）

記者黃雅琪／綜合報導

漫威年度鉅作《死侍》系列回歸漫威第三篇章《死侍與金鋼狼》，今（22）日發布最新38秒前導預告，帶領觀眾回顧「狼叔」金鋼狼24年來的重點畫面，也預告他將在死侍「一聲令下」張爪重出江湖，休傑克曼與萊恩雷諾斯兩大「相愛相殺」動作巨星，自《X戰警：金鋼狼》之後睽違15年再度重磅同台。台灣時間今晚9點，將正式公開最新預告。

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▲《死侍與金鋼狼》第二波前導海報。（圖／迪士尼）
▲《死侍與金鋼狼》第二波前導海報。（圖／迪士尼）
史上最另類超級英雄電影《死侍》系列第三篇章《死侍與金鋼狼》，睽違6年終於在萬眾期待下隆重登場，不但破天荒成為漫威影業首部R級電影，也象徵《X戰警》系列、死侍和金鋼狼兩大超級英雄正式回歸漫威電影宇宙！繼第一張成雙成對「最佳麻吉」愛心項鍊版海報，第二張海報則進一步透過手指和鋼爪的「碰觸」，呈現兩人的「超友誼」交情，既挑逗又挑釁。

本片也是繼2009年《X戰警：金鋼狼》，睽違15年後，死侍和金鋼狼再度同台攜手出擊；在38秒前導預告中，最後狼叔在死侍「一聲令下」重出江湖，但死侍也不忘嗆他：「當初封爪騙人眼淚，還是跟著自己復出吧！」把他們戲外「相愛相殺」的微妙關係，巧妙延伸到戲裡面。《死侍與金鋼狼》將於7月24日全台上映。

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