台電總經理請辭被慰留 陳建仁證實親自聯繫「盼繼續為供電努力」
台電近期電力供應一度吃緊，加上桃園連日發生停電事故，引發外界對於能源政策質疑，對此台電總經理王耀庭請辭以示負責，最終接受慰留。行政院長陳建仁今（22）日表示，自己有打電話與傳簡訊給總經理，希望他能夠任怨任勞繼續為台電、為台灣供電來努力，更誇讚事故停電相較10年前，每年減少1.5萬次，台電緊急搶救措施「相當令人激賞」。
記者陳威叡／台北報導
對於近期台電風波引發外界質疑與批評聲浪，陳建仁表示，最近有部分媒體與在野黨，對於地震後所造成停電現象，不斷地誇大、扭曲與抹黑，但最主要大家都很清楚，幸好政府有完整、良好的能源政策，另發展再生能源也充實了備援電力設備，所以才能夠在很短的時間內，就有足夠的供應，再加上台電同仁在第一時點的積極搶修，日夜不斷地來進行，才有這樣好的結果。無論是國外、外媒與電業專家，對於台灣電業供應韌性，以及能夠在這麼短的時間內恢復供電，都給予很高的評價。
陳建仁說，台電總經理之所以會辭職，就是因為各界對於供電這些不實的指控，才為台電的同仁站出來，辭職表示抗議，為此他感到相當不捨，且實際上在0403地震之後，台灣的電力供應相當有韌性，也在很短的時間內就恢復了電力。
陳建仁說，最近有部分小區域因為配電系統障礙的關係，有短暫的停電的情形，這樣的一個停電實際上除了設備的故障以外，像大雷雨或者是樹倒壓制導致停電，這是所謂的事故停電，而實際上相較於10年前，現在每年已減少了1.5萬多次。
陳建仁誇讚，台電對於事故停電的緊急搶救措施令人激賞，自己也有打電話、傳訊息給台電總經理，希望能夠任怨任勞繼續為台電、為台灣供電來努力。