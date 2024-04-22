大谷翔平176轟出爐！超越「酷斯拉」松井秀喜　日球員史上第一人

NBA季後賽／雷霆Holmgren首秀繳超猛數據　近30年只有歐尼爾做到

▲雷霆榜眼秀Chet Holmgren季後賽生涯首秀，全場拿下15分、11籃板。（圖／美聯社／達志影像）
▲雷霆榜眼秀Chet Holmgren季後賽生涯首秀，全場拿下15分、11籃板。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

西區龍頭NBA奧克拉荷馬雷霆今（22）日在首輪系列賽G1在主場迎戰西區第8的紐奧良鵜鶘，靠著「SGA」Shai Gilgeous-Alexander在最後32秒打出「三分打」鎖定勝局，終場就以94:92戰勝鵜鶘，其中本場也是雷霆榜眼秀Chet Holmgren季後賽生涯首秀，全場拿下15分、11籃板與5阻攻的成績，成謂自Shaquile O’Neal後第二位在季後賽首場比賽就拿下至少「兩雙」、5封阻的球員。

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本場Chet Holmgren出戰32分鐘，全場14投6中、三分球6投2中，拿下15分、11籃板、2助攻、1抄截、5阻攻，更在末節最後55秒時送上關鍵火鍋，幫助球隊守住鵜鶘的攻勢，本場正負值+1。

Chet Holmgren此戰的好表現也得到一哥「SGA」的好評並表示，「我不會再把Holmgren當作新秀了，他已經打了很多場比賽，經歷了很多大場面，當你打完82場例行賽，你就已經不是新秀了，今晚他證明了這點。」

Chet Holmgren去年因傷整季報銷，本季算是他的首個完整賽季，共出賽82場全勤出賽，繳出16.6分、7.9籃板、2.3助攻的成績，其中本賽季雷霆更是以平均年齡23.9歲之姿，打破03-04賽季鳳凰城太陽所創下的25.2歲紀錄，成為聯盟史上最年輕就拿下分區龍頭的球隊

本季雷霆能打出佳績，跟榜眼Chet Holmgren的回歸絕對脫不了關係，雷霆除了頭牌「SGA」 Shai Gilgeous-Alexander外，另一位戰術核心正是Chet Holmgren，因為他是位能夠在中鋒與高側翼之間切換自如的進攻球員，更是雷霆在防守端上的一枚活棋。

▲Victor Wembanyama和Chet Holmgren兩支獨角獸般的超級新星，將競爭新人王。不過Chet Holmgren已踏上季後賽舞台。（圖／美聯社／達志影像）
▲Victor Wembanyama和Chet Holmgren兩支獨角獸般的超級新星，將競爭新人王。不過Chet Holmgren已踏上季後賽舞台。（圖／美聯社／達志影像）
Chet Holmgren與馬刺狀元郎「斑馬」Victor Wembanyama是本季最受矚目的新秀，如今Chet Holmgren率先站上季後賽舞台，且球隊還是以第一種子身分出征，面子、裡子都比Wembanyama略勝一籌。


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