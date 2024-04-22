名家論壇》楊威利／伊朗大戰以色列？

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※以色列常常先發制人。
※地理上的限制。
新聞
4月13日，全球重大新聞媒體都報導伊朗攻擊以色列的國際新聞，這在以哈衝突還未告一段落前，增添許多變數。
※以色列常常先發制人。
這則新聞要從4月初談起，4月1日空襲敘利亞大馬士革，造成至少14人死亡的攻擊事件，其中可能有聖城部隊（Quds Forse）的高階領導人；既然死傷者為伊朗高階將領，伊朗就必須要有反應藉此向國內群眾交代。以色列發動先制打擊（Preemptive Strike）的案例相當多，最著名的就是1967年的中東六日戰爭，1981年攻擊伊拉克核子反應爐；許多軍事評論會津津樂道以色列空軍如何編組、戰術運用如何，卻不論還沒有宣戰就先攻擊其他國家的違法事實。
上述情況也是國際政治的悲哀－強權政治，軍事戰爭打贏的國家說了算。以色列這種作法也沿用到現在，例如國際新聞中常常出現以色列空軍空襲黎巴嫩或是敘利亞等，這些空襲也些是報復相關國家的攻擊，但有些卻是主動出擊。
以色列這種中等強國會先制打擊，其他強國當然也會，例如美國。美國襲殺賓拉登算是這種先制打擊的衍生案例，後續的案例為2020年1月3日，美國川暜總統授權軍方以無人機襲殺伊朗聖城部隊指揮官蘇雷曼尼（Qassim Suleimani）！這則國際新聞也反應出伊拉克國家的「破碎」狀況－伊朗革命衛隊的將官出現在巴格達國際機場！之後被美軍無人機攻擊！
美國可以派無人機襲殺蘇雷曼尼，以色列自然也想比照辦理，畢竟這種先制打擊的誘因很大，不過以色列於4月初的案例卻讓美國警張萬分，而且直白的說，美國可以不代表以色列可以！這在以色列於4月13日遭到伊朗空襲後，白宮發言人的態度中可以看出：我們不希望事態升級、我們不想與伊朗開戰。
※地理上的限制。
據外電報導，攻擊以色列的武器約有170架無人機、110枚彈道飛彈、30枚巡弋飛彈。這種襲擊的樣態可以參考以色列國防軍（IDF）公佈的圖檔，這張圖片顯示以色列攔截了99%的武器；當然後續也有評論指出，以色列的攔截成本約略400多億台幣。
以地理位置來說，以色列距離伊朗直線距離約略1800公里，以目前兩國的偵測科技來說，以戰機發動1981年突襲伊拉克反應爐的戰法不太可能實現，伊朗只好運用無人機、巡弋飛彈與彈道飛彈攻擊以色列，從以色列國防軍公布的圖檔也可以看出，葉門也發動對以色列的攻擊。
後續4月下旬的新聞顯示，伊朗境內幾處軍事目標遭受攻擊，一般推論這是以色列戰機於伊朗境外發射遠攻飛彈奏效，但總攻擊次數不若伊朗於4月13日那樣來得多，上文已經提及美國方面不樂意看到以色列攻擊伊朗，但以色列還是要攻擊伊朗已便向國內群眾「交代」，複雜！中東情勢真的是很複雜。
就美國立場來看，俄烏戰爭打了兩年還未見俄羅斯撤軍，以哈衝突又於2023年10月爆發，後續還有中國對台灣的虎視眈眈，這些議題都需要美國處理，現階段實在無力量去處理以色列於4月初發動空襲後，伊朗反擊以色列的善後行動。但美國可以給錢！
20日外電報導，美國眾議院通過953億美元的國安緊急補充撥款法案，包含對以色列、烏克蘭與印太安全的三項援助法案…，美國撥款援助烏克蘭與印太地區大眾可以理解，但何以美國還要援助算是中東地區軍事大國的以色列？妙吧，你可以解釋成美國用經費勸服以色列，也可以算是遊說團體奏效，但還是無法解釋，美國何以要援助以色列。
國際政治很微妙吧。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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