抗癌部落客星希亞病逝！「肺腺癌」9成女性不菸　醫揭罹癌2原因

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📍肺癌：泛指在肺臟和支氣管處，長出的惡性腫瘤。分為「小細胞癌」佔所有肺癌的8-10％，其中90％有吸菸行為；以及「非小細胞癌」佔所有肺癌的88-90％。
📍肺腺癌：就是為非小細胞癌的一種，佔比有7成，其他非小細胞癌還有為鱗狀上皮細胞癌和大細胞癌。
🟡肺癌發現大多數末期
據統計資料，從2002年到2014年共計13年間，肺腺癌患者增加2.4倍，女性肺腺癌佔比更是從33%上升到41%。由於肺癌初期症狀不明顯，因此等到有症狀再去診斷時，常常可能是第3或第4期，且轉移速度快、死亡率高。
🟡肺腺癌警訊
肺腺癌的警訊包含了，慢性咳嗽超過兩週未痊癒，且沒有感冒、發燒現象，出現疲勞感、體重減輕、食慾不佳、吞嚥困難、聲音嘶啞、頸部與鎖骨淋巴結會出現腫塊，或身體其他部位有莫名疼痛感，一定要提高警覺，小心有可能是肺腺癌的警訊。若肺腺癌症狀嚴重時，支氣管受腫瘤的壓迫影響，甚至有咳血，且痰中帶血的情況。
🟡女性9成都不抽菸，罹癌原因有這兩點
衛福部臺中醫院胸腔內科鐘威昇醫師博士曾表示，不同於以往民眾認為抽菸就會罹患肺癌，台灣約有50%以上的肺癌患不抽菸，更有超過90%的女性肺癌患者是從不抽菸，包含鳳飛飛、陳文茜、柯文哲太太陳珮琪，從不抽菸卻都被診斷出肺腺癌。醫師分析病因主要來自這兩點：
📍1基因的不穩定性與遺傳關係
📍2環境致癌物的刺激，包括吸菸、空污、油煙，以及醃製食品、臘腸或油炸香腸等。
🟡肺癌5大高風險族群
📍1吸菸：依世界衛生組織(WHO)資料顯示，「吸菸」是影響肺癌最大的危險因子，約占70-80%，且研究證實二手菸暴露亦會增加肺癌的風險，得到肺癌的機會比一般民眾高出20%-30%。近年來更發現三手菸對於人體的傷害也不容忽視，在家中或是室內吸菸，會造成有毒物質在環境中殘留，一樣會危害健康。
📍2遺傳：有肺癌家族病史者，肺癌病患的父母、子女、兄弟姊妹，得肺癌的風險比沒有家族史的高，可能與遺傳因素或是暴露在相同致癌環境中有關。
📍3職業：常吸油煙，職業為石棉、鈹、鈾與氡氣工人，長期暴露在某些重金屬物質（如鉻、鎘、砷等）、柴油引擎廢氣、接觸化學物質的工作環境(如金屬業、冶礦業、石棉業等)或暴露在放射線環境下工作。
📍4空污：空氣污染的影響已有國際實證對人類具致癌性，其主要組成成分「懸浮微粒(PM)」也被個別評估一併列為第一級致癌物，長期暴露在室外空污將增加肺癌的風險。懸浮微粒來源包括自然界及人類行為產出，如石化燃料及工業排放、移動源廢氣等。
📍5病史：曾得過肺結核或慢性阻塞性肺病、肺纖維化，會使罹患肺癌的風險增加。
🟡衛福部公費補助「2族群」低劑量電腦斷層檢查
📍1.具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。
📍2.重度吸菸史：50至74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者。