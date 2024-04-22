精品LOEWE台灣辦夜市！免費預約「台北夜市趴」時間、地點一次看
喜歡精品的時尚咖注意！西班牙國際精品LOEWE要來台灣辦夜市了，每年夏日打造Paula’s Ibiza期間限定店的LOEWE羅威，今年全亞洲唯一的「2024 Paula’s Ibiza」上市活動，選擇在台北舉辦台式派對「夜市趴」，人人都有機會享受音樂表演、趣味遊戲，還和知名餐飲驚喜聯名，時間、地點免費預約報名一次上手。
記者蕭涵云/台北報導
創立於西班牙的國際精品LOEWE擁有超過178年歷史，揮灑大膽活潑的皮革工藝，致力於維護文化傳統、玩味知性風采的現代設計。LOEWE每年一度催生名為「Paula’s Ibiza」的夏日特別系列，靈感源自Ibiza伊比薩島上標誌性的Paula's精品店，將海島生活文化的愜意歡快，發揮得淋漓盡致，這個曾一度成為上世紀70年代島上反主流文化運動的代名詞，爾今傳遞出嶄新時尚的傳奇風格，儼然已是品牌設計中最奔放熱情的期間限定作品。
向來尊重並擁抱多元文化的LOEWE，總會為了「Paula’s Ibiza」用心舉辦別開生面的慶祝活動，今年全亞洲唯一的「2024 Paula’s Ibiza」上市活動，延續上海盛大的匠藝天地展覽，選擇在台北舉辦台式派對「夜市趴」，將以「夜市文化」最具台式的派對型態，來呼應Ibiza伊比薩島洋溢音樂、文化、藝術的歡樂時刻，如何將台味十足的文化特色，融合西班牙享樂傳統、與獨有創意展現成Paula’s Ibiza最精采的慶典，相當備受期待。
還記得去年在台北中山區結合瑪黑café打造期間限定店，不只引領大家沉浸於悠閒自在的夏日情調，還合作推出「LOEWE限定下午茶套餐」，掀起打卡熱潮一位難求。據了解，今年「2024 Paula’s Ibiza」夜市活動，將擁有多款結合特色藝術的趣味遊戲，人人都有機會享受音樂表演，還確定會與知名餐飲驚喜聯名。
偷偷說，於預約時段現場報到後可領取入場手環，及當日「贈送指定飲品/冰品」兌換券（送完為止）；所有遊戲、食品品項皆為限量，大部分僅接受現金支付，有部分可行動支付，要憑入場手環才可購買體驗喔，最時髦的活動快預約起來。即日起至4月25日，只要透過LOEWE LINE官方帳號註冊，便能免費預約4月26日至4月28日下午4點至晚上10點，參加LOEWE Paula's Ibiza 2024夜市活動。
LOEWE Paula’s Ibiza夜市活動資訊
活動日期：2024年4月26日至4月28日
活動地點：信義威秀中庭廣場（台北市信義區松壽路18號）
預約方式：透過LOEWE LINE官方帳號註冊
另外，古馳則將巡迴亞洲各大城市的「GUCCI ANCORA時尚藝術展演」帶到文化古都台南！為深度連結義大利時尚之都米蘭與台灣在地文化，特別邀請義大利米蘭新銳藝術家Valerio Eliogabalo Torrisi以「文字」進行創作，並委任本月甫獲「臺北電影節卓越貢獻獎」肯定的國寶級畫師顏振發師傅與臺南當地藝術家蔡濰任共同協作，堪稱全台史上最大手繪巨幅文字藝術牆，也已於南美館1館外牆首次曝光。
從底色陰影窗格、每一個字母甚至到活動掃描的QR code圖案，全程皆以徒手人工繪製，這幅超過七層樓高的巨幅藝術牆面，透過兩位藝術家巧手傳遞出GUCCI時尚藝術。現場特別新增全新VR虛擬實境裝置體驗區，以更新奇有趣的方式供民眾體驗GUCCI ANCORA時尚美學、並打造「GUCCI ANCORA時尚藝術展演區」，可近距離欣賞創意總監 Sabato De Sarno 操刀設計的春夏系列女裝。