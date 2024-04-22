建物依黨產條例遭查封 國民黨批：黃捷還要當劊子手追殺抹黑？
國民黨智庫「國政基金會」裁員，國民黨主席朱立倫稱是受「黨產條例」影響，不當黨產委員會主委林峯正表示，這是錯誤的資訊，黨產會並未認定國政基金會是國民黨的附隨組織，也未監管財務，目前國政基金會的資金往來沒有監控。對此，國民黨發言人楊智伃今（22）日表示，民進黨透過黨產會抄家式的追殺在野黨，眼中只有政治追殺，早就把所謂公平正義拋諸腦後，黨產會不讓國民黨支付退休黨工20幾億的退休金，更直接沒收國民黨財產，現在又對資產遭多所查封的國民黨追徵8.6億元，質疑「這不是清算、追殺，什麼才是？」
記者林怡昕／台北報導
國民黨智庫因財源不足，「國政基金會」裁員，國民黨主席朱立倫稱是受黨產條例影響，林峯正今天表示是錯誤資訊，黨產會並未認定國政基金會是國民黨的附隨組織，民進黨立委黃捷也幫腔，稱朱立倫說政黨補助款會被沒收，完全是造謠。
對此，楊智伃指出，國家政策研究基金會建物在2017年就被依黨產條例遭到查封，迄今封條仍在，也因為這樣的查封動作，實質上被認列為國民黨組織，不但不能投標，更因為捐款者擔心被民進黨政治追殺，難以對外募款，財務上受到強烈衝擊。
對於林峯正、黃捷的相關說法，楊智伃質疑，難道封條只是造型貼紙嗎？封假的嗎？清算在野黨是事實，黃捷還要當劊子手繼續追殺、抹黑？林峯正、黃捷還要混淆視聽，用不是事實的消息帶風向？
楊智伃強調，準總統賴清德的就職典禮要以「共織台灣，民主前行」為主題，她呼籲賴清德，不要一面用「共織台灣」宣稱要與各政黨團結合作、一面卻私下卻放任用這種追殺與抹黑的手段對付在野黨，這樣的兩面手法、傷害民主絕非台灣人民之福。