「今年最強鋒面」本週襲台！氣象署：有滯留跡象 雨勢看不到盡頭
全台天氣不穩定到4月底，中央氣象署預報中心主任陳怡良表示，本週兩波鋒面可能是今年目前為止，能帶來最多降雨的鋒面，分別在明（23）日和週四（4/25）開始影響，需注意的是，第一波鋒面移動緩慢、第二波鋒面更是有滯留跡象，較長時間的停留可能帶來更多雨勢，尤其西半部要特別留意，不穩定的天氣將持續至5月初，接連的雨勢還要持續一段時間。
記者張志浩／綜合報導
陳怡良指出，第一波鋒面在明後天影響最劇烈，鋒面帶來相當不穩定的環境，配合西南風增強等天氣系統，在台灣西半部要特別留意「短延時強降雨」的出現，且這波鋒面「由北至南」的移動速度緩慢，因此帶來的降雨時間，也會比一般約1至2小時的「午後雷陣雨」還要強。
而下一波鋒面在週四接近，週五至週日（4/26至4/28）影響台灣，陳怡良提及，這波鋒面移動速度更慢，甚至有在台灣上空滯留的情況，不過由於氣象預報的資料較遠，鋒面系統變化又快速，因此實際的降雨情況和強度還有待觀察，民眾最好的選擇就是整週都攜帶雨具出門。
陳怡良也分享，本波鋒面的降雨和滯留情況和「梅雨鋒面」有些類似，不過以目前台灣附近的大環境而言，梅雨鋒面的重要指標「西南季風」尚未建立，因此本波仍屬於「春雨鋒面」，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則說明，預估真正的梅雨鋒面要直到5月底才會出現。