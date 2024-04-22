藍白都不看好？傳陳時中有望接內閣「這職務」白委：賴清德請三思
準總統賴清德的新內閣人事布局備受關注，今（22）日傳出衛福部前部長陳時中將接任行政院政務委員。對此國民黨立委洪孟楷質疑，陳時中的政治性格強烈，不知是賴清德是想論功行賞，還是對準衛福部長邱泰源不夠信任，才讓陳時中擔任地下部長。民眾黨立委陳昭姿也說，從陳時中擔任衛福部長的表現，看的出他缺乏溝通。
記者莊蕙如／台北報導
洪孟楷指出，疫情期間和台北市長選舉，國人對陳時中的評價心裡都有數，尤其陳時中政治性格強烈，能否發揮溝通部會的功能，洪孟楷表示自己持悲觀態度，這項政治任命也與賴清德所謂的民主大聯盟顯有不符，更看出是小圈圈找人的陋習。
民眾黨立委陳昭姿則表示，政務委員最重要的工作是跨部會協調，協助不同部會進行橫向溝通，但從陳時中過去擔任衛福部長時的表現，看不出他是善於溝通的官員。
陳昭姿更是提到，尤其是BNT、高端疫苗的採購爭議案，至今都還沒向社會大眾交代，「如果連最基本的公開透明、與人民的溝通都做不到，恐怕難以勝任政委的工作。」
陳昭姿說，過去蔡英文政府的人事安排，最為人詬病的就是「敗選的人反而步步高升」，這種具有爭議性的人事安排，難道還要「蔡規賴隨」？她呼籲，請準總統賴清德三思，少數政府的官員，可不像完全執政時期那麼好混。