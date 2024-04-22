不急！湖人對金塊9連敗 詹皇：我一點也不驚慌，你問錯人了
NBA季後賽首輪洛杉磯湖人與丹佛金塊狹路相逢，重演去年西區決賽戲碼。湖人於21日首戰給金塊帶來了巨大壓力，並一度取得12分的領先，然而，金塊逐漸收復失土，最終在該系列賽率先拔得頭籌，兩隊將於明（23）日進行G2，對於球隊處於對戰9連敗，「詹皇」LeBron James表示：「我一點也不驚慌。」
記者路皓惟/綜合報導
談到G1的失利，詹皇表示：「我認為我們打得不錯，開賽取得一些好的投籃機會，並建立了12分的領先。金塊在中場結束前將落後分差縮小到3分，將這股氣勢延續到了第三節，並乘勝追擊拉開雙位數的領先。」
James指出，如果湖人想要擊敗金塊，拿下總冠軍，場上的細節絕對是關鍵，「我所在的冠軍球隊中，沒有任何一隊是不注重細節，這一點毋庸置疑，也必須這麼做。」
James對於湖人連續9場輸給金塊不感到恐慌，他對著記者說：「這只是一場比賽，金塊成功捍衛自己的主場，我們還有另一個機會反撲，我們知道這是很大的挑戰，我們也清楚對手有多強大，但這只是比賽的一部分，我不會讓自己陷入懷疑的心態，那也不會是我，你問錯人了。」
湖人目前面臨的「三大問題」，包括三分球命中率不佳，失誤導致失去領先優勢，以及籃板球，都成為湖人落敗的關鍵主因，如果無法克服這些問題，今年恐難逃再被金塊橫掃出局的命運。
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