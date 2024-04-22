《不夠善良的我們》許瑋甯不倫戀原因曝光 放逐自我「1夜換5男」
《不夠善良的我們》第5、6集創下1.7收視率，Rebecca（許瑋甯飾演）在與何瑞之（賀軍翔飾演）分手後，前往寒冷的異鄉流浪，卻意外得知何瑞之與簡慶芬（林依晨飾演）已同居的消息，這時怔在街頭的Rebecca卻聽到一聲熟悉的呼喚，當她在人群中看到意外相遇的總經理（路斯明飾演），眼淚終於潰堤，因此展開了兩人的不倫之戀。
記者羅凌筠／綜合報導
Rebecca在與何瑞之分手後流浪他鄉，在義大利上演一段「尋求陌生人慰藉」的情節。在劇組緊繃的預算之下，所有義大利的場次只有16個小時的拍攝時間，因此許瑋甯必須在一夜之內更換5位外籍男友、轉換各種情緒，精彩演技讓當地工作人員紛紛豎起大拇指。
此外，于向立（柯震東飾演）終於以訊息告白，攻陷Rebecca芳心，幾場「直男怦然心動的時刻」的演出，被狂讚好可愛，許瑋甯在花絮中陳述了Rebecca當年倔強又沒安全感的內在心聲，所以總是武裝外在來掩飾。直到12年後，卻被年下弟弟柯震東的直率突破心防。
而花絮中兩人逗趣的互動實在養眼。首次與許瑋甯合作的柯震東表示：「對戲的時候，她台詞、情緒都是滿的，因為對方給情緒，就很容易回應東西，對我來說非常加分。」
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