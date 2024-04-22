秉持人本交通政策　謝文斌：打造整體的開放式通學空間

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謝文斌指出，高雄市積極爭取中央競爭性補助計畫，近年爭取到的校園改造預算有三項是全國第一，包括「通學道」、「廁所整建」與「操場跑道」經費。其中，仕隆國小三項校園改造預算均有爭取執行，跑道整建與通學道業已完成，另有老舊廁所整建計畫執行中，改建理念結合性別友善思維，不但提供更安心、舒適的如廁環境，更可使仕隆學子能在日常情境中學習關注「性別平等、多元尊重」議題，並具體實踐。
仕隆國小郭啟鴻校長也表示，仕隆國小是一所百年學校，校園西側的大崎巷是學童上下學必經之路，也是周邊社區居民通行巷道。原有通學道因樹木竄根，造成圍牆傾斜並危及師生與社區民眾通行的安全。感謝教育局與工務局協力爭取經費，協助仕隆國小的通學步道建置，讓學童與民眾都有更安全的環境通行。
隨後，謝文斌與郭啟鴻也在現場當起導護爸爸，帶領隊仕隆國小學童，共同體驗新設通學步道，沿著仕隆南路通學步道直至大崎巷通學道。學生們興奮表示，新的通學步道走起來比較安全，也比較不擔心車子突然出現，能放心和同學一起，提供很安全的上下學空間。
仕隆國小通學步道改善工程採用平整、耐久、迅速易維護等優點的仿清水模混凝土鋪面，導入校園社區化理念，透過移除圍牆並設置連續綠帶，拉近學校與社區的距離，加強整體通透性，也營造友善互動空間、增加都市綠意，活化社區街景風貌。