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全聯、全家60元便當終於不用搶了！「神網站」一鍵查詢：根本德政

▲農業部從去年開始，就先跟全聯還有家樂福等通路合作，推出60元的「幸福餐盒」，開賣至今仍然熱銷。（圖/記者張嘉哲攝）
▲農業部從去年開始，就先跟全聯還有家樂福等通路合作，推出60元的「幸福餐盒」，開賣至今仍然熱銷。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

60元便當終於不用再搶了！農業部從去年開始，就先跟全聯還有家樂福等通路合作，推出60元的「幸福餐盒」，然而高CP值的便當立刻引起大眾好評，每次只要上架就會搶空！今年農業部又繼續跟台灣兩大超商全家以及7-11合作，推出超商版60元幸福餐盒，截至目前開賣一週，也可以說是一盒難求，顯見在物價高漲的時代，這種60元便當對小資族來說真的是「很幸福」！然而就有網友討論「真的好想吃60元便當，但是我真的買不到」，就有內行人分享神招，堪稱是比官網好用的查詢網站。

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有網友在臉書社團「全聯好物老實說」貼文指出「60元的幸福餐盒已經賣了一年多，我到現在都沒吃到半盒過，想知道有沒有人教學一下怎麼買」、「全聯的幸福餐盒真的不錯吃，但一直吃也是會有點膩，有人吃過超商版的嗎？我根本買不到，尤其全家的店鋪也太少了吧」。

▲全聯美味堂幸福餐盒新口味，最受歡迎的黃金厚厚雞排，主菜雞排有著超厚實的嚼感。（圖／全聯提供）
▲全聯60元便當已經開賣有一年的時間，到現在還是非常地受到歡迎！（圖／全聯提供）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「去問有賣便當的全聯店員，問他們幾點上架！一到上架時間就可以買到」、「我是問店員幾點上架，然後那個時間點準時去就真的有」、「超商的我都用幸福食材網去查，超級方便，很輕鬆就買到」、「幸福食材網大推！可以看到有賣幸福餐盒的門市跟地址，全聯的還有上架時間喔！比官網還好用」。

「幸福食材網」比官網更好用！全聯、7-11、全家、家樂福販售地點秒查詢

事實上，網友所提到的這個「幸福食材網」，背後指導單位就是「農業部」，而執行單位則是「財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會」，官網當中不僅介紹幸福餐盒的由來，也清楚的告知幸福餐盒的內容物為何，最重要的是！幸福食材網清楚的記載所有有「販售60元幸福餐盒」的通路地址等資訊，民眾非常方便可以查詢。

《NOWnews》記者也實際上「幸福食材網」查詢，發現可以選擇「響應單位」以及「縣市區域」，記者選擇「全聯」以及「信義區」之後，按下查詢就立刻跳出信義區全聯所有有賣60元便當的門市，而且還有完整門市的地址、每天販售數量以及便當上架時間！資訊非常完整，操作起來輕鬆度更是勝過全聯、全家、7-11官網查詢功能。

▲超好用「幸福食材網」！可以選擇販售的通路以及所在區域，就能知道哪家門市有賣60元幸福餐盒，全聯甚至還有備註「幾點上架」，完全不怕撲空。（圖/翻攝幸福食材網）
▲超好用「幸福食材網」！可以選擇販售的通路以及所在區域，就能知道哪家門市有賣60元幸福餐盒，全聯甚至還有備註「幾點上架」，完全不怕撲空。（圖/翻攝幸福食材網）
全家「幸福餐盒難買」！販售門市靠「幸福食材網」查詢

然而現在全聯的60元幸福餐盒攻略已經非常多，其實就只要在便當的上架時間30分鐘至1小時內去購買的話，就一定能夠買到，以記者常常去的信義區全聯，下午補貨的時間就是15時30分，記者16時前往門市都還是能輕鬆買到，而如果是上班族平日卡到上下班時間，假日通路也都還是有提供幸福餐盒販售，還是能去購買嚐鮮！

說到幸福餐盒最難買的通路，除了全聯之外，還有新推出的全家，因為7-11是在全台1500間門市販售，但是全家也跟全聯一樣，目前全台僅有300家門市，不過「幸福食材網」也能輕鬆解決問題，只要按照步驟選擇「全家便利超商」以及「所在區域」，馬上告訴你哪家門市有販售，以記者位處信義區來看，只有2間全家有販售，改天也要親自到門市去朝聖，並且詢問店員60元幸福餐盒上架時間為何。還沒吃過幸福餐盒的民眾，趕快用「幸福食材網」查詢資訊，絕對輕鬆能夠享用高CP值便當啦！

▲全家4/15起開賣幸福餐盒，選用國產新鮮食材，共有白帶魚排、雞胸肉2款主餐可選擇，其中白帶魚排更是獨家販售。（圖／全家提供）
▲全家版幸福餐盒也不好買，因為只在全台300家門市販售，不過透過「幸福食材網」就能輕鬆找到販售門市囉！（圖／全家提供）

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