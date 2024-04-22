全聯、全家60元便當終於不用搶了！「神網站」一鍵查詢：根本德政

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「去問有賣便當的全聯店員，問他們幾點上架！一到上架時間就可以買到」、「我是問店員幾點上架，然後那個時間點準時去就真的有」、「超商的我都用幸福食材網去查，超級方便，很輕鬆就買到」、「幸福食材網大推！可以看到有賣幸福餐盒的門市跟地址，全聯的還有上架時間喔！比官網還好用」。
「幸福食材網」比官網更好用！全聯、7-11、全家、家樂福販售地點秒查詢
事實上，網友所提到的這個「幸福食材網」，背後指導單位就是「農業部」，而執行單位則是「財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會」，官網當中不僅介紹幸福餐盒的由來，也清楚的告知幸福餐盒的內容物為何，最重要的是！幸福食材網清楚的記載所有有「販售60元幸福餐盒」的通路地址等資訊，民眾非常方便可以查詢。
《NOWnews》記者也實際上「幸福食材網」查詢，發現可以選擇「響應單位」以及「縣市區域」，記者選擇「全聯」以及「信義區」之後，按下查詢就立刻跳出信義區全聯所有有賣60元便當的門市，而且還有完整門市的地址、每天販售數量以及便當上架時間！資訊非常完整，操作起來輕鬆度更是勝過全聯、全家、7-11官網查詢功能。
全家「幸福餐盒難買」！販售門市靠「幸福食材網」查詢
然而現在全聯的60元幸福餐盒攻略已經非常多，其實就只要在便當的上架時間30分鐘至1小時內去購買的話，就一定能夠買到，以記者常常去的信義區全聯，下午補貨的時間就是15時30分，記者16時前往門市都還是能輕鬆買到，而如果是上班族平日卡到上下班時間，假日通路也都還是有提供幸福餐盒販售，還是能去購買嚐鮮！
說到幸福餐盒最難買的通路，除了全聯之外，還有新推出的全家，因為7-11是在全台1500間門市販售，但是全家也跟全聯一樣，目前全台僅有300家門市，不過「幸福食材網」也能輕鬆解決問題，只要按照步驟選擇「全家便利超商」以及「所在區域」，馬上告訴你哪家門市有販售，以記者位處信義區來看，只有2間全家有販售，改天也要親自到門市去朝聖，並且詢問店員60元幸福餐盒上架時間為何。還沒吃過幸福餐盒的民眾，趕快用「幸福食材網」查詢資訊，絕對輕鬆能夠享用高CP值便當啦！