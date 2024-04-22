供電爭議不斷能源政策要檢討？專家：著急廢核讓淨零碳排難上加難

403強震震撼全台灣，但與20幾年前的921地震限電20天相比，並未發生大規模停電事故，台電當時指出，除了震央不同外，政府近年推動的綠能政策、儲能系統都發揮正向幫助。豈料，北台灣15日因日前地震影響4機組跳機險釀大停電，接下來連續幾日桃園又發生多起停電事故，導致限電憂慮再起，經濟部、台電飽受批評，供電爭議再度使其淪為眾矢之的，在野黨再度呼籲應檢討能源政策，執政黨也多次堅稱台灣「不缺電」，雙方你來我往砲火猛烈，使得與民生息息相關的供電問題，演變成政治口水戰。
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小英政府「2025非核家園」政策近年來常被抨擊，只要遇到供電不穩或電價調漲，在野矛頭一率指向民進黨「能源政策錯誤」。葉宗洸認為，最大的爭議不是在「廢核」，而是執政黨「太過著急想要廢核」。他以德國舉例，當地政府原先計劃在2022年廢核，但為因應俄烏戰爭恐造成的供電不穩危機，政府臨時決定讓核電機組延役3個月，待後續一切穩定後，才於2023年4月正式走入「非核家園」，既務實又懂的變通。
在思考台灣到底應不應該繼續使用核電前，政府應務實面對2個問題，第一，台灣再生能源發展不如預期，第二，天然氣接受站工程進度落後，在上述問題尚未解決前，就把核電廠除役，恐離「2050淨零碳排」目標更加遙遠。
葉宗洸過去也曾提到，從國發會發布的2050淨零碳排路徑規劃裡，台灣是幾個先進國家中，唯一把核能排除掉，卻說可以達到2050淨零碳排的國家，這其中，再生能源佔比必須提高到60%到70%， 另外氫能的部分也要有9%到12%。因此，政府現行能源政策及轉型的規劃底下，排除核電，又要達成淨零碳排目標，會比其他國家困難。
他補充說道，台灣現在發展的再生能源2大主力分別為光電以及風電，皆不可接受調度，加上兩者因土地面積有限、建置複雜等因素開發進度慢，對於目前的穩定供電暫時還幫助不大。