小心免疫負債！腸病毒疫情恐捲土重來 嚴防大流行靠「這5招」
腸病毒疫情來勢洶洶，再加上前幾年新冠肺炎疫情，許多孩子沒有感染過、缺乏抵抗力，免疫負債不容忽視，尤其腸病毒71型容易引發重症、D68型也可能引起神經系統症狀及呼吸衰竭等，家長若發現孩童出現疑似感冒症狀，就要提高警覺，並落實勤洗手、避免出入人潮壅擠公共場所、避免與疑似病患接處、幼兒照顧者注意個人衛生、落實兒童玩具清洗與消毒等預防措施。
記者林志怡／台北報導
衛福部疾管署說明，「腸病毒」是一群病毒的總稱，除了小兒麻痺病毒之外，以腸病毒71型最容易引起神經系統的併發症，但嚴重程度各有不同，有的只出現腦膜炎、輕微腦炎、肢體麻痺等非致命性的併發症，也可能出現死亡案例；腸病毒D68型也可能引起嚴重的症狀，包含神經系統症狀及呼吸衰竭等。
疾管署指出，腸病毒主要經由腸胃道（糞-口、水或食物污染）或呼吸道（飛沫、咳嗽或打噴嚏）傳染，亦可經由接觸病人皮膚水泡的液體而受到感染，感染後約2到10天（平均約3到5天）會開始出現症狀，多數沒有症狀、或表現類似於感冒。
然而，手足口病、疱疹性咽峽炎也常見於腸病毒感染，有些時候則會引起一些較特殊的臨床表現，包括無菌性腦膜炎、病毒性腦炎、心肌炎、肢體麻痺症候群、急性出血性結膜炎，D68型還可能引起嚴重呼吸道症狀、腦炎或急性無力脊髓炎等。
疾管署指出，透過簡單的衛生保健動作，有效降低感染的機會，包括勤洗手、流行期間避免出入人潮擁擠，空氣不流通的公共場所、儘量不要與疑似病患接觸、幼童照顧者或接觸者注意個人衛生、兒童玩具（尤其是帶毛玩具）經常清洗、消毒等。