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長榮經營權又有紛爭！涉內線交易？張國華：兄弟紛爭別波及無辜

▲律師林文鵬控告長榮海運董事張國華和柯麗卿涉嫌百億元內線交易，估計不法獲利達21億，張國華隨後發出聲明駁斥。（圖／擷取自長榮集團官網）
▲律師林文鵬控告長榮海運董事張國華和柯麗卿涉嫌百億元內線交易，估計不法獲利達21億，張國華隨後發出聲明駁斥。（圖／擷取自長榮集團官網）

記者許家禎／台北報導

律師林文鵬今（22）日下午到北檢按鈴控告長榮海運董事張國華和柯麗卿涉嫌百億元內線交易，估計不法獲利達21億。張國華隨後發出聲明回應，內線交易指控是子虛烏有，希望兄弟間紛爭不要波及無辜，儘速回歸理性溝通。

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律師林文鵬才在今年3月底代表長榮海運小股東委託，控告張國華為首的長榮海運董事會10位成員，花費近300億元向巴拿馬長榮國際購買3家公司股權及1筆不動產，涉嫌證交法特別背信罪及非常規交易罪。由於林文鵬被視為是長榮張家老四、星宇航空董事長張國煒的人馬，因此外界揣測是否張家兄弟又要為了經營權要「開戰」？

林文鵬今日指控，在去(2023)年6月19日知悉董事會決議處分長榮航空股票前，張國華買進9.8萬餘張長榮海運股票，涉嫌內線交易且金額破百億，估計不法獲利達21億，創下歷史紀錄。強調張國華、柯麗卿涉及內線交易金額非常龐大，控怕不是只有2人能單獨完成，可能還有其他共犯或交易帳戶，希望相關單位盡快展開調查。

不過，張國華今日也對外發出聲明稿，以下為聲明稿全文：

有關本人張國華於2023年6月30日長榮海運除息日，以盤後鉅額交易方式購買長榮海運股票一事，是基於對海運事業的熱情，有意持續增加對長榮海運的持股，故本人早已決定要在2023年除息交易日當天透過集中市場購買長榮海運股票，至今沒有賣出也沒有賣出的計畫。該交易也都依法進行申報，絕無內線交易之情事，更無任何獲利可言。

本人之前就對媒體表示過，這一生的工作都和海運有關，也曾在2017及2018年長榮海運慘澹經營，二度辦理現金增資時，不惜投入鉅資認購，給海運最大的支持，一路走來，從未改變投入海運事業的決心，長期持有海運股票之初衷也始終如一。

近期因經營權紛爭再起，有心人士不斷有計畫性的操作媒體，濫用司法資源，透過抹黑、濫告，捕風捉影推論本人及柯麗卿女士涉內線交易，實屬無稽。

本人買進股票怎會與柯女士相關？更甚者有心人士還莫須有影射有其他共犯……云云，企圖帶風向，進而指導辦案，對此本人深感遺憾，也希望兄弟間紛爭不要波及無辜，儘速回歸理性溝通。

本人為守法守分之公民，一定會尊重司法全力配合調查，惟不忍司法程序遭有心人士操弄，而擴大損害長榮海運聲譽與投資人權益。特說明如上，以正視聽。


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