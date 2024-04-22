長榮經營權又有紛爭！涉內線交易？張國華：兄弟紛爭別波及無辜

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林文鵬今日指控，在去(2023)年6月19日知悉董事會決議處分長榮航空股票前，張國華買進9.8萬餘張長榮海運股票，涉嫌內線交易且金額破百億，估計不法獲利達21億，創下歷史紀錄。強調張國華、柯麗卿涉及內線交易金額非常龐大，控怕不是只有2人能單獨完成，可能還有其他共犯或交易帳戶，希望相關單位盡快展開調查。
不過，張國華今日也對外發出聲明稿，以下為聲明稿全文：
有關本人張國華於2023年6月30日長榮海運除息日，以盤後鉅額交易方式購買長榮海運股票一事，是基於對海運事業的熱情，有意持續增加對長榮海運的持股，故本人早已決定要在2023年除息交易日當天透過集中市場購買長榮海運股票，至今沒有賣出也沒有賣出的計畫。該交易也都依法進行申報，絕無內線交易之情事，更無任何獲利可言。
本人之前就對媒體表示過，這一生的工作都和海運有關，也曾在2017及2018年長榮海運慘澹經營，二度辦理現金增資時，不惜投入鉅資認購，給海運最大的支持，一路走來，從未改變投入海運事業的決心，長期持有海運股票之初衷也始終如一。
近期因經營權紛爭再起，有心人士不斷有計畫性的操作媒體，濫用司法資源，透過抹黑、濫告，捕風捉影推論本人及柯麗卿女士涉內線交易，實屬無稽。
本人買進股票怎會與柯女士相關？更甚者有心人士還莫須有影射有其他共犯……云云，企圖帶風向，進而指導辦案，對此本人深感遺憾，也希望兄弟間紛爭不要波及無辜，儘速回歸理性溝通。
本人為守法守分之公民，一定會尊重司法全力配合調查，惟不忍司法程序遭有心人士操弄，而擴大損害長榮海運聲譽與投資人權益。特說明如上，以正視聽。