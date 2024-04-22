高雄小五女童墜樓亡！北市青少年自殺通報破1600件　急設諮商門診

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北市衛生局表示，為鼓勵青少年勇於探索、尋求協助，現已提供「15-30歲年輕族群心理健康支持方案」，有3次免費心理諮商服務，自2023年8月1日至2024年7月31日止，預計可服務1萬8273人次，截至2024年3月31日止，已服務1萬5552人次，執行率85%。
北市聯醫松德院區心理科主任吳孟璋則說，為加強照護青少年心理健康，松德院區自2024年2月起，在中正區社區心理衛生中心增設青少年心理健康諮詢門診，由擅長青少年及親職議題的心理師為青少年與家長提供服務，可視個人需求、連續預約1~2個諮商診次，時間可達30~60分鐘，諮商內容可望相當周延，後續並將逐步擴充其他服務據點。
衛生局提醒，若發現孩子有感情因素、人際關係、校園適應等困擾，並已造成情緒低落，可撥打衛福部24小時免付費「1925依舊愛我」安心專線，或北市1999轉8858「幫幫我吧」諮詢專線，專業人員將儘速給予協助。
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※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995