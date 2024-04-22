影／暴雨釀土石崩落！台鐵北迴線恐中斷至深夜　受影響車次一次看

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台鐵原本公告，受和仁=崇德間下暴雨影響，台鐵自14點40分起，和仁站至崇德站間目前路線中斷，南下／北上列車有延誤情形，受影響車站包括崇德、和仁，預計晚間20點搶通。
後續台鐵發出新聞稿說明，14點41分和仁=崇德（ K48+580）間發生土石流雙線不通，台鐵各級列車皆平安未受影響，並於14點50分成立一級緊急應變小組。
台鐵指出，目前仍豪雨不斷，且上方台9線邊坡土石仍不斷往下傾洩，無法進場搶修，預估深夜前無法恢復通車。
台鐵行車運轉整理如下：
1、228次、428次、232次、236次、432次、434次行駛至蘇澳新站按原停靠站折返回樹林站。
2、439次、441次、445次、447次行駛至花蓮站後按原停靠站折返回台東站。
3、自16點起，下行台北往花東對號列車停駛，上行對號列車行駛至花蓮。
4、台北=蘇澳及花蓮以南區間車正常行駛。
台鐵提醒乘客出門前，詢問列車最新運行資訊，可洽台鐵網站；台鐵24旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）；各就近車站（台鐵官方網站有各車站聯絡資訊）。
另外，台鐵表示，因今天土石流影響致乘車票未使用者，1年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。