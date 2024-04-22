再改寫近8年新低！新台幣重貶1.24角收32.636元 淪最弱亞幣
台北股、匯市今（22）日持續同步收跌，台股終場跌115點，外資「連9賣」 在台股再賣超129.53億元，並匯出資金，新台兌美元進一步貶破32.6元，收32.636元，重貶1.24角，創2016年5月30日以來收盤新低價，台北外匯經紀公司成交量17.33億美元，新台幣更淪為最弱亞幣，單日貶值0.38%，韓元還升值0.22%。
記者顏真真／台北報導
台股今日上沖下洗，高低震盪逾300點，在權值股台積電翻紅，塑化、金融及營建類股撐盤，加權指數一度彈升逾百點，衝上19695點，但隨著台積電再度翻黑，AI類股熄火，大盤走弱下探19395點，終場跌115.9點，收在19411.22點，跌幅0.59%。
至於新台幣同樣也持續重貶，在美債殖利率走揚，美元指數106有撐，亞洲主要貨幣兌美元仍偏弱，日圓兌美元一度貶至154.76價位，加上台股再跌逾百點，新台幣兌美元開升後也翻貶，並進一步貶破32.6元，一度下探32.66元，重貶1.48角，終場更在央行也放手之下，新台幣兌美元收在32.636元，還是貶了1.24角，也再改寫近8個月收盤新低價，並淪為最弱亞幣。
根據央行統計，以台北外匯市場下午4時收盤價來看，美元升0.02%，主要貨幣兌美元韓元及歐元也都升值，其他包括新台幣、日圓、人民幣、星幣及越南盾都貶值，新台幣更淪為最弱亞幣，單日貶值0.38%，再來是日圓貶0.12%，人民幣貶0.05%，星幣貶0.02%，越南盾貶0.01%。