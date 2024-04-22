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罕見牙齦異常大量增生！他滿口牙肉「包住牙齒」　一拖痛苦20年

▲50歲男性罹患罕見的「牙齦纖維瘤」，整個口腔長滿牙肉，幾乎全數覆蓋牙齒，疼痛難忍。（圖／Unsplash）
▲50歲男性罹患罕見的「牙齦纖維瘤」，整個口腔長滿牙肉，幾乎全數覆蓋牙齒，疼痛難忍。（圖／Unsplash）

家庭消費中心／綜合報導

一名年約50歲男性，年輕時發現牙齦會異常增生，雖然2度開刀切除，但術後疼痛難忍，因此即使病情復發，也不想就醫，一拖超過20年，日前因確診鼻咽癌，進行治療前口腔評估時，才發現他口內一球又一球的牙肉，竟然將牙齒全數覆蓋，證實是罕見的「牙齦纖維瘤」，經大面積切除牙齦，並拔除嚴重的齲齒，追蹤至今未再復發。

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高雄醫學大學附設中和醫院副院長戴嘉言說，根據文獻，遺傳性牙齦纖維瘤發生機率約為175萬分之一，病人相當少， 但明顯會對口腔衛生的維護形成障礙，也會影響咀嚼功能，造成身生活品質大幅降低。

戴嘉言表示，牙齦纖維瘤的手術治療，需透過專業的口腔顎面外科醫師協助，包括頭頸部腫瘤、顎顏面發育畸形，顏面外傷、齒源性感染、人工植牙、全口重建等各類型顎顏面手術，可說是「工程浩大」。

▲男子罹患罕見的牙齦纖維瘤，牙齒都被牙肉包住，經大面積切除牙齦並拔除蛀牙，才得以正常咀嚼。（圖／高醫提供）
▲男子罹患罕見的牙齦纖維瘤，牙齒都被牙肉包住，經大面積切除牙齦並拔除蛀牙，才得以正常咀嚼。（圖／高醫提供）
高醫牙科部主任杜哲光則說，牙齦增生是指牙齒周圍的牙肉過度生長，除了口腔衛生不良，造成慢性發炎的牙齦增生外，包含高血壓藥物、免疫抑制劑、抗癲癇藥物等長期使用，也可能造成牙齦增生。遺傳性的牙齦纖維瘤合併其他全身性疾患則相對罕見，目前治療方式多以手術切除為主，並輔以口腔衛生指導，以降低復發機率。

針對這名罹患鼻咽癌的牙齦纖維瘤病人，高醫口腔顎面外科主治醫師蔡承熹說，男子年輕時曾在某醫學中心進行2次增生牙齦切除手術，但術後疼痛難忍，且牙肉又再度長出，也讓他失去治療信心，就這樣過了20多年，增生的牙肉幾乎完全包覆牙齒，但他也逐漸習慣無法咀嚼的生活。

蔡承熹指出，由於病人有大範圍牙齦腫瘤必須切除，因此合併使用電燒及二氧化碳雷射進行切除，才能使傷口較小並加速復原，以利術後接受癌症治療，同時在術中進行牙齒印模並製作保護套，再置放牙周敷料，包覆口腔內大面積的傷口，以降低患者術後的疼痛。

經術後門診追蹤長達一年多時間，蔡承熹說，該男的鼻咽癌經治療後趨於穩定，牙齦纖維瘤也未復發，且病人經過大範圍切除增生牙肉後，剩餘牙齒在持續治療下，也逐漸恢復咀嚼功能，得以重拾「吃」的滋味。


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