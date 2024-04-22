閔熙珍爆背叛HYBE！傳出要帶走NewJeans 股價大跌蒸發7500億
南韓最大經紀公司「HYBE娛樂」一手打造超級天團BTS（防彈少年團）聞名全世界，近年積極擴張，收購PLEDIS娛樂、Source Music等公司，更在2021年成立「ADOR娛樂」，並由昔日「SM娛樂」王牌總監閔熙珍擔任代表理事，一手打造「怪物新人」NewJeans。未料，今（22）日有媒體爆出閔熙珍有意帶走NewJeans脫離「HYBE娛樂」自立門戶，使得「HYBE娛樂」下令要求閔熙珍卸任「ADOR娛樂」代表一職，雙方上演狗血商業劇，使得「HYBE娛樂」娛樂股價單日暴跌7.81%，市值蒸發7500億韓元（約莫177.5億元新台幣），跌幅十分驚人。
記者張一笙／綜合報導
閔熙珍過去曾在「SM娛樂」擔任創意總監，全權負責少女時代、SHINee、f(x)、Exo和Red Velvet等團體的視覺品牌設計，2019年被「HYBE娛樂」挖角後，出任2021年HYBE旗下新成立的獨立子公司「ADOR娛樂」的代表理事，親手打造超人氣女團NewJeans，團體的火熱程度更被譽為「怪物新人」。
根據韓國媒體報導，「HYBE娛樂」與「ADOR娛樂」目前處於鬧僵的狀態，「HYBE娛樂」指控閔熙珍作為公司高層，涉嫌濫用職權傳遞公司內部情報，並且持續挖掘公司祕密。對此，「HYBE娛樂」也在今日對她進行內部調查，並寄信通知閔熙珍辭去「ADOR娛樂」代表理事一職，藉此剝奪她的經營權。
事實上，閔熙珍2021年接管「ADOR娛樂」後，成功將銷售額從原先的183億韓元（約莫4.3億元新台幣）提升到1103億韓元（約莫26.1億元新台幣），而且僅僅靠推出NewJeans一個團體的情況下，就做到如此成就，成績十分驚人。閔熙珍也在2023年向「HYBE娛樂」購買18%的股份，成為「ADOR娛樂」的第2大股東。
如今爆出公司之間的內鬥，閔熙珍與其他2位董事的股份加起來只有20％，而「HYBE娛樂」則高達80%，因此外界普遍認為閔熙珍槓上母公司，勢必是一場必敗的苦戰。而正處於團體起飛期的NewJeans隸屬「ADOR娛樂」，在這場商業惡鬥中被迫夾在恩師及公司之間，她們未來的處境將十分微妙，甚至可能將因此受牽連失去所有資源。
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