確保汛期滯洪成效 高市府全面巡查大型開發案排水設施
為減少土地開發利用行為而衍生之水患問題，高市府水利局於汛期(4月30日)前全面巡查各完工案場共計16件，並要求開發單位妥善維管，確保出流管制設施發揮應有的滯洪效果，避免開發行為造成鄰近周邊道路社區因雨所致淹水事件。預計全市滯洪量體將可達563萬噸。
記者郭凱杰／高雄報導
經濟部108年2月1日起施行出流管制辦法，土地開發利用超過2公頃以上，開發單位應提出流管制送審，於基地內設置減洪設施，讓土地開發後不致造成鄰近區域的排水負擔，高市府水利局要求開發行為落實出流管制審核及監督，使有限土地達成兼顧經濟成長、商業開發及滯洪減災等多功能使用之目標。
自出流管制公告迄今5年多來，高市府已核定計44件開發案場，其中包括鳳山區三井LaLaport購物中心、楠梓及仁武產業園區、永安彌陀地區太陽光電廠、鳳山縣舊城遺跡歷史公園等，將設置36座滯洪池(截至今年4月已完成13座滯洪池)，其滯洪量體合計65萬噸，。另加計水利局公辦之滯洪池25座，滯洪量498萬噸，全市滯洪量體將可達563萬噸。
面對全球氣候變遷挑戰，高市府積極落實出流管制審核，每年定期巡查開發單位有無依照核定內容辦理及妥善維管，確保出流管制設施可發揮應有的滯洪效果，作為新一代城市治洪良方，打造海綿城市，避免洪水在短時間積累成高峰，為既有水利設施爭取排水時效，降低豪雨對民眾生命財產的危害。