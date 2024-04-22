捲大姑夫婦詐騙風波！徐巧芯被告發涉犯圖利罪 北檢將分案調查
國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕和其丈夫杜秉澄被控詐騙洗錢遭羈押，由於徐巧芯曾自爆婆婆借了近2000萬給大姑夫妻，最後利息還不出來，是她幫忙墊100萬元，被台灣基進黨執行長楊佩樺認為這100萬來源交代不清，去向也不清，日前到台北地檢署告發徐巧芯涉嫌詐欺、圖利、公職人員財產申報不實，目前台北地檢署已收案並將於近日分案，將徐巧芯列為他字案被告接受調查。
記者王德蓉／綜合報導
徐巧芯日前稱，老公的姊夫杜秉澄於2021年開公司，向娘家借2000萬元，婆婆因錢不夠，找銀行貸款，後來還不出利息，是她幫忙「墊付」100萬元利息。不過楊佩樺質疑金流去向；此外，徐巧芯財產申報中顯示，從2020年到2023年的夫妻存款增加了415萬，質疑增加的存款跟詐騙洗錢公司是否有對價關係？懷疑財產取得的正當性。
楊佩樺17日赴北檢告發徐巧芯涉犯詐欺及貪污治罪條例之圖利罪，徐巧芯則表示，依法每年都有244萬的贈與家屬的額度，這100萬是贈與給婆婆，用來償還銀行貸款的利息，婆媳並非借貸關係，婆婆不是她的債務人；她也強調自己清白，可接受檢方調查，真相很快會水落石出。據悉，台北地檢署已收案，近日將分案，徐將被列為他字案被告接受調查。