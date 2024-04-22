果粉快下載！iPhone「地震警報神器」強炸 眾狂讚：真的提前通知
花蓮4月3日經歷規模7.2強震，不少人對於地震仍心有餘悸，擔心隨時會地牛翻身。對此，科技網站「iPhone 瘋先生」就推薦iPhone使用者可以安裝「台灣地震速報」APP，能提早幾秒收到地震通知，一票用戶也點頭狂讚「我提前30秒收到，蠻好的」、「超好用，救了我」。
記者賴禹妡／綜合報導
「iPhone 瘋先生」昨（22）日發文推薦「台灣地震速報APP」，表示iOS用戶可以透過這款APP，提早幾秒收到地震通知，同時介面還顯示預估級數及地震波多久會抵達。使用者也可以自訂預警震度，設定震度3或4級以上再收到地震提醒，還能查詢地震歷史紀錄。
「台灣地震速報APP」利用「警報位置」可以將定位改成居住的城市地區，但目前僅支援台北市、新竹市、台中市、嘉義市、台南市、高雄市、宜蘭縣及花蓮縣市。若使用者所處縣市位置不在上述地點，也可以選擇鄰近的縣市地區。
「台灣地震速報APP」資料來源是透過中央氣象署的強震即時警報系統（CWB），雖然地震發生的實際位置、規模和深度數據，還是以中央氣象局公布為準，不過iPhone用戶仍可藉此提早收到地震通知，避免手機沒有收到國家級警報。
對此，不少網友們直呼「超好用，救了我」、「我提前30秒收到，蠻好的」、「真的有提前通知到，好用」。不過，也有人抱怨「地區設定的選擇不齊全」、「我前陣子有通知，後來這星期就沒了，有點不穩，但說真的這個很好用，可惜通知系統很不穩」。對此，「iPhone 瘋先生」建議一定要在設定將APP的通知全部開啟，才能收到即時警報。