台中師持「利剪」恐嚇女童！幼兒園疑滅證刪監視器 教育局說話了
一間位於台中市大里區的幼兒園，今（22）日遭市議員江和樹踢爆，竟有老師持剪刀在幼兒面前揮舞，恐嚇學生不聽話將刺眼鼻，不料市府教育局介入調查後，竟發現園方把監視器格式化刪除，對此，教育局表示，後續將重罰幼兒園，並組成調查小組釐清案情。
記者陳苾暐/綜合報導
江和樹今天在臉書PO出一段畫面，內容顯示一名女老師因不滿女童不聽話，遂拿起剪刀在女童臉前揮舞，並恐嚇要剪掉眼睛及嘴巴，女童聞言後嚇得頻頻皺眉閃躲；江和樹強調，該幼兒園負責人早在一年多前，便曾因教師毆打男童至瘀青，進而被撤照停業，沒想到換個地方營業又繼續犯案，受害者有將近20人。
教育局獲悉消息後，於19日前往校園調閱監視器，但卻發現園方已將監視器刪除，對此，教育局表示，園區疑似有隱匿相關影片情事，後續已依規定成立調查小組，若查證屬實，將針對教保人員處以罰款，情形嚴重可停聘1至4年不等，另外，負責人也會處減招、停招或撤銷立案等處分。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110