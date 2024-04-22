快訊／國家警報響！17:08花蓮「規模5.5」極淺層地震 狂晃達20秒
中央氣象署地震測報中心表示，今（22）日下午5點08分，花蓮縣壽豐鄉發生顯著有感地震，芮氏規模5.5、深度僅10公里，屬於極淺層地震，最大震度為4級，發生在花蓮縣，而雙北由於盆地和高樓效應，不少民眾也表示相當有感，搖晃時間甚至長達20秒。氣象署也針對花蓮縣發布國家級警報。
記者張志浩／綜合報導
氣象署地震測報中心主任吳建富指出，今天傍晚花蓮壽豐地震，原因是0403花蓮強震持續在做「應力調整」來釋放能量，而應力調整出現的地震，都會往前陣子沒有明顯地震的「空白區」移動，而透過近日交叉比對後，花蓮壽豐附近確實屬於這樣的空白區，在大地震序列中屬於正常現象。
⚠️各地區地震最大震度
花蓮縣地區最大震度 4級
南投縣地區最大震度 4級
臺中市地區最大震度 3級
宜蘭縣地區最大震度 3級
臺東縣地區最大震度 2級
嘉義縣地區最大震度 2級
雲林縣地區最大震度 2級
彰化縣地區最大震度 2級
苗栗縣地區最大震度 2級
桃園市地區最大震度 2級
嘉義市地區最大震度 2級
新竹縣地區最大震度 2級
臺南市地區最大震度 2級
新北市地區最大震度 2級
臺北市地區最大震度 2級
高雄市地區最大震度 1級
新竹市地區最大震度 1級
基隆市地區最大震度 1級