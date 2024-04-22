星展銀併花旗後！一次換發4張聯名卡　威秀購票6折起、虎航享88折

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星展今日一口氣推出包括「饗樂生活卡」、「PChome Prime聯名卡」、「HAPPY GO聯名卡」及「喜憨兒認同卡」共4張聯名卡，其中結合全台最大餐飲集團「王品」以及全台最大連鎖影城「威秀」獨家權益的「饗樂生活卡」，除提供國內外一般消費每新台幣30元享1點活利積分外，在王品集團指定餐廳、威秀影城刷卡消費還可享雙倍紅利；卡友禮遇除了保留獨家威秀購票6折起，還有王品集團指定餐廳平日9折、首年生日當月享平日套餐買一送一禮遇，和次年起生日當月享平日套餐第二客半價優惠。
此外，根據星展銀行（台灣）內部數據顯示，35歲以下的年輕族群近半年曾使用信用卡在線上旅遊平台消費之比例，約為其它年齡層的2.3倍，而購買廉價航空機票的比例約為其它年齡層的1.6倍。
因此，星展推出的「饗樂生活卡」更根據年輕族群需求新增兩家策略夥伴，結合亞洲最大旅遊體驗平台KKday，獨家提供全站商品最優8折、日本自組團最優94折，並與台灣最大低成本航空台灣虎航合作，卡友可享全航線購票最優88折，以及回程免費15公斤的託運行李優惠。
迎接電商和網購消費趨勢，星展「PChome Prime聯名卡」除了提供國內一般消費享0.5%、國外消費享1.5% 的聯名點數，於PChome 24h購物站內一般消費還享天天4%優惠，每逢週四再加碼至最高6%回饋，成為市場上站內回饋最優的電商聯名卡。同時，也加碼祭出娛樂、電影等多重消費禮遇，今年更首度與FunNow合作。
星展新推的「HAPPY GO聯名卡」則串連擁有1100萬會員的HAPPY GO點數生態圈，提供一般消費每滿新台幣100元享HAPPY GO點數1點，於超過上萬家的HAPPY GO特約商店消費享2倍點數、在遠東集團旗下通路消費再享最高3倍累點回饋。
同時，星展銀行也將透過公益認同信用卡「星展喜憨兒認同卡」支持心智障礙者的終生教育和照顧。持卡人於國內外一般消費每新台幣30元即可獲得1點活利積分，每筆消費也將提撥0.275%捐贈給「喜憨兒社會福利基金會」，透過日常消費響應公益。