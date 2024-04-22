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星展銀併花旗後！一次換發4張聯名卡　威秀購票6折起、虎航享88折

▲星展銀行（台灣）併購花旗在台消金業務後，今（22）日4大聯名卡一次亮相，其中「饗樂生活卡」，保留獨家威秀購票6折起，台灣虎航全航線購票最優88折。（圖／記者顏真真攝）
▲星展銀行（台灣）併購花旗在台消金業務後，今（22）日4大聯名卡一次亮相，其中「饗樂生活卡」，保留獨家威秀購票6折起，台灣虎航全航線購票最優88折。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

星展銀行（台灣）合併花旗在台消金業務後，卡友最期待的星展饗樂生活卡回歸了！星展銀行今（22）日一口氣推出包括4張聯名卡，祭出全新卡友權益，其中深受年輕族群歡迎的「饗樂生活卡」，保留獨家威秀購票6折起，還有王品集團指定餐廳平日9折、首年生日當月享平日套餐買一送一禮遇，和次年起生日當月享平日套餐第2客半價優惠，台灣虎航全航線購票最優88折及回程免費15公斤的託運行李優惠。

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星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，聯名卡的成功關鍵在於精準的市場定位和針對特定領域提供高效回饋，很榮幸能與各產業領導品牌強強聯手，藉由整合不同策略夥伴的通路和會員優勢，提供橫跨食衣住行育樂的消費回饋，為卡友建構全方位的生活支付場域，實踐「生活隨興、星展隨行」的願景。
 
星展今日一口氣推出包括「饗樂生活卡」、「PChome Prime聯名卡」、「HAPPY GO聯名卡」及「喜憨兒認同卡」共4張聯名卡，其中結合全台最大餐飲集團「王品」以及全台最大連鎖影城「威秀」獨家權益的「饗樂生活卡」，除提供國內外一般消費每新台幣30元享1點活利積分外，在王品集團指定餐廳、威秀影城刷卡消費還可享雙倍紅利；卡友禮遇除了保留獨家威秀購票6折起，還有王品集團指定餐廳平日9折、首年生日當月享平日套餐買一送一禮遇，和次年起生日當月享平日套餐第二客半價優惠。
 
此外，根據星展銀行（台灣）內部數據顯示，35歲以下的年輕族群近半年曾使用信用卡在線上旅遊平台消費之比例，約為其它年齡層的2.3倍，而購買廉價航空機票的比例約為其它年齡層的1.6倍。

因此，星展推出的「饗樂生活卡」更根據年輕族群需求新增兩家策略夥伴，結合亞洲最大旅遊體驗平台KKday，獨家提供全站商品最優8折、日本自組團最優94折，並與台灣最大低成本航空台灣虎航合作，卡友可享全航線購票最優88折，以及回程免費15公斤的託運行李優惠。

迎接電商和網購消費趨勢，星展「PChome Prime聯名卡」除了提供國內一般消費享0.5%、國外消費享1.5% 的聯名點數，於PChome 24h購物站內一般消費還享天天4%優惠，每逢週四再加碼至最高6%回饋，成為市場上站內回饋最優的電商聯名卡。同時，也加碼祭出娛樂、電影等多重消費禮遇，今年更首度與FunNow合作。

星展新推的「HAPPY GO聯名卡」則串連擁有1100萬會員的HAPPY GO點數生態圈，提供一般消費每滿新台幣100元享HAPPY GO點數1點，於超過上萬家的HAPPY GO特約商店消費享2倍點數、在遠東集團旗下通路消費再享最高3倍累點回饋。
 
同時，星展銀行也將透過公益認同信用卡「星展喜憨兒認同卡」支持心智障礙者的終生教育和照顧。持卡人於國內外一般消費每新台幣30元即可獲得1點活利積分，每筆消費也將提撥0.275%捐贈給「喜憨兒社會福利基金會」，透過日常消費響應公益。

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