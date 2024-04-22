台灣驚見「迪士尼城堡」快蓋好了！路人經過全愣住　真實用途曝光

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我那天經過也有看到！想說怎麼台灣也有迪士尼城堡」、「好奇這棟城堡是蓋來幹嘛的？該不會是私人住宅有公主夢吧」、「嘉義我記得不是有兩座城堡了嗎？這是第三座了吧，又要拿來幹嘛」、「那天經過超傻眼www怎麼嘉義那麼多城堡啦」、「山寨版迪士尼的概念，還是期待開放參觀」。
嘉義第三座迪士尼概念城堡！今年完工「真實用途」曝光
事實上，網友所看到的這座正在興建的迪士尼風城堡，位於嘉義縣大林鎮大埔美精密機械園區，名稱為「歐樂沃築夢城堡」，目前該城堡的進度還在針對外觀穹頂及細部仍在施工中，預計在今年就會開幕，屆時該城堡會是一座「巧克力觀光工廠」，結合食品製造、手作DIY等體驗，讓遊客更深入了解地方產業文化。
值得一提的是，「歐樂沃築夢城堡」已經是嘉義第三座城堡，前兩座分別是「歐風佐登妮絲城堡」與「希蠟風蓋婭莊園」，都是觀光工廠。大林鎮鎮長許有疆表示，大埔美園區觀光工廠占比大概9至10％，漸變成觀光工廠的產業鏈，每一座城堡都有自己的風格與特色，未來還會有其它觀光工廠的在此進駐。
「歐風佐登妮絲城堡」、「希蠟風蓋婭莊園」嘉義必訪！觀光工廠好評不間斷
然而除了「歐樂沃築夢城堡」今年將開幕外，過去嘉義蓋好的兩座城堡也非常值得探訪，「歐風佐登妮絲城堡」整個園區佔地高達4萬平方公尺，以巴洛克風格為靈感，讓遊客一進入就感覺置身歐洲，「佐登妮絲城堡」可分為戶外園區與觀光工廠兩大部分，戶外園區有著多樣的特色景點，像是布萊恩花園廣場、幸福鐘塔、凱利公主噴泉等；室內觀光工廠區域則有精品小舖、沉浸式劇場、餐館及咖啡廳等，現在已經成為嘉義知名觀光景點，Google好評高達4.8顆星。
「希蠟風蓋婭莊園」則也同樣是走歐風路線，是全台首座宮廷式生技保養觀光莊園，園區同樣佔地上萬坪，整體是由迪士尼建築設計團隊所規劃而成，遊客到這裡不僅可以拍攝美照，還能購買保養品、伴手禮及各類文創產品都可以找得到，Google好評同樣是4.8顆星！下回去嘉義遊玩，民眾不坊可以來朝聖看看嘉義全新「觀光工廠」景點哦！
📍歐風佐登妮絲城堡
地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區三路15號
營業時間：週一至週日08:30－19:00
門票售價：全票200元/學生、團票150元（12歲以上學生/團體超過20人）/優待票150元（65歲以上長者）/兒童0元（12歲以下）
📍希蠟風蓋婭莊園
地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號
營業時間：週一至週日08:30－17:30
門票售價：全票特價100元/12歲以下兒童0元
📍歐樂沃築夢城堡
地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區（詳細資訊待確認）
營業時間：待完工確認
門票售價：待完工確認