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今年第4次射彈！日韓示警北韓又射「彈道飛彈」　3天前才試射

▲北韓週一向日本海發射不明彈道飛彈，該物體已在日本專屬經濟海域（EEZ）之外經落入水中，。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓週一向日本海發射不明彈道飛彈，該物體已在日本專屬經濟海域（EEZ）之外經落入水中，。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

韓國聯合參謀本部於今（22）下午2時指出，北韓稍早向日本海發射不明彈道飛彈。同時，日本放送協會（NHK）也引述日本防衛省消息透露，該飛彈疑似是彈道飛彈，目前當局正在調查是否對日本構成影響，這次發射已經是北韓今年至今第4次試射彈道飛彈的事件。

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根據韓國、日本政府今日證實，北韓週一稍早朝東海（日本稱日本海）發射了一枚彈道飛彈，根據日本海上保衛廳的資訊，北韓軍方於22日下午3點11分左右，對著日本海發射不明飛行物，該物體已在日本專屬經濟海域（EEZ）之外經落入水中，因此呼籲附近船隻注意後續情況。

韓國聯合參謀本部則證實，北韓所發射的為彈道飛彈。

外媒指出，日本政府已在首相官邸設立對策室，召集相關部門負責人組成緊急應對團隊，負責資訊收集和損害確認等工作。

這次事件發生後，北韓似乎正準備發射第二顆軍事偵察衛星。雖然目前尚無發射動態，但韓國國防部長申源湜日前表示，北韓似乎在改進技術，導致發射時間推遲至4月底。

北韓去年11月發射首枚軍事偵察衛星「萬里鏡1號」後，持續發展衛星發射技術。北韓領導人金正恩去年12月宣布，今年將再射3顆偵察衛星。

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