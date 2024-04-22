沒有人是局外人！議員揭發虐童案　父驚見幼女被「最愛老師」霸凌

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吳先生表示，先前有家長在群組揭發，這名老師對班上發展遲緩男童不當對待，導致目睹此事的孩子們恐懼上學。「我一直以為事件只發生在那男孩身上」，讀大班的女兒個性活潑，雖曾透露老師很凶，有時會罵小朋友、要孩子不要亂講話，但沒提到會打人，甚至曾跟媽媽說「我很喜歡老師」，直到看到新聞，才知早在3月17日，女兒就被老師拿剪刀威脅要剪嘴巴和鼻子，讓他既心痛又憤怒。
吳爸爸說，雖然江和樹將女兒的臉打馬賽克，但從衣服、下巴、動作，他還是一眼認出自己的心肝寶貝。江和樹透露早在上星期四協調時，就要求園方聯絡受害家長，但這位爸爸從頭到尾沒被園方告知，認出女兒不久就接到警方通知，「連在家長群組發問，都沒有人回覆處理進度」。
下午女童父母趕到幼兒園，要向園方討一個說法，但因媒體一起出現，園方把鐵門拉下，並表示園長中午出門做筆錄還沒回來，眾人不得其門而入。吳媽媽透露，當時群組有家長反映，小朋友不乖時，老師會不讓孩子吃飯，她哽咽的說，夫妻倆看到影片很心疼，「不讓孩子吃午餐已經有點嚴重，揮剪刀、拿利器恐嚇人更要不得」。
另名家長表示，之前孩子反映在幼兒園被老師巴頭，但「我太相信老師，雖然孩子講了很多次，仍覺得不太可能」，直到其他家長揭發，她才驚覺「這樣的教育環境太可怕！」前幾天有兩位老師到家長道歉、尋求和解，雙方簽下一張賠償9萬元的和解書，老師透露和解書要先送教育局，家長還沒拿到錢。
霧峰警分局表示，今日得知案情後已主動報請臺中地檢署指揮偵辦，並依規定完成兒少通報社會局、聯繫相關人到案說明，如涉有違法，將以《刑法》傷害罪及違反《兒童及少年福利與權益保障法》相關規定移送偵辦。台中市政府教育局強調，虐兒案一件都不會放過！ 調查小組正火速調查中，結果將送認定委員會審議，如查證屬實，將視情節對園方予以減招、停招、停辦、撤照處分，絕不寬貸。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110