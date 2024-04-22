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沒有人是局外人！議員揭發虐童案　父驚見幼女被「最愛老師」霸凌

▲台中市議員江和樹將幼兒園教保員拿剪刀威嚇女童的影片po上臉書，家長才知女兒竟遭最愛的老師霸凌。（圖／翻攝江和樹臉書，2024.04.22）
▲台中市議員江和樹將幼兒園教保員拿剪刀威嚇女童的影片po上臉書，家長才知女兒竟遭最愛的老師霸凌。（圖／翻攝江和樹臉書，2024.04.22）

記者顏幸如／台中報導

台中市議員江和樹踢爆大里區一名幼兒園教保員，經常以暴力方式管理孩子，用膠布貼嘴巴、騎在不睡覺孩子身上、拿剪刀威脅剪眼睛和鼻子。一名家長看到江和樹出示的證據影片，驚見曾說「我很喜歡老師」的女兒，竟成被霸凌主角，怒喊「可以這樣恐嚇孩子嗎」！下午江和樹陪家長到幼兒園要真相，但園方拉下鐵門，眾人不得其門而入。

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江和樹今（22）日上午踢爆大里區一名幼兒園教保員，長期以巴頭、用剪刀威嚇、用膠帶貼手掌和嘴巴的方式管理班級，江和樹指幼兒園向教育局宣稱畫面遺失，事實上是將畫面格式化，他出示一段女老師拿剪刀恐嚇女童、女童嚇得直搖頭的畫面，並貼在臉書粉絲頁上，佐證自己的指控。吳姓女童的爸爸看到新聞，驚喊「那不是我的孩子嗎？」

吳先生表示，先前有家長在群組揭發，這名老師對班上發展遲緩男童不當對待，導致目睹此事的孩子們恐懼上學。「我一直以為事件只發生在那男孩身上」，讀大班的女兒個性活潑，雖曾透露老師很凶，有時會罵小朋友、要孩子不要亂講話，但沒提到會打人，甚至曾跟媽媽說「我很喜歡老師」，直到看到新聞，才知早在3月17日，女兒就被老師拿剪刀威脅要剪嘴巴和鼻子，讓他既心痛又憤怒。

▲女童家長生氣的在家長群組問「小朋友是可以這樣恐嚇的嗎」？（圖／江和樹提供，2024.04.22）
▲女童家長生氣的在家長群組問「小朋友是可以這樣恐嚇的嗎」？（圖／江和樹提供，2024.04.22）
吳爸爸說，雖然江和樹將女兒的臉打馬賽克，但從衣服、下巴、動作，他還是一眼認出自己的心肝寶貝。江和樹透露早在上星期四協調時，就要求園方聯絡受害家長，但這位爸爸從頭到尾沒被園方告知，認出女兒不久就接到警方通知，「連在家長群組發問，都沒有人回覆處理進度」。

下午女童父母趕到幼兒園，要向園方討一個說法，但因媒體一起出現，園方把鐵門拉下，並表示園長中午出門做筆錄還沒回來，眾人不得其門而入。吳媽媽透露，當時群組有家長反映，小朋友不乖時，老師會不讓孩子吃飯，她哽咽的說，夫妻倆看到影片很心疼，「不讓孩子吃午餐已經有點嚴重，揮剪刀、拿利器恐嚇人更要不得」。

▲江和樹陪家長到幼兒園要真相，但園方拉下鐵門，眾人不得其門而入。（圖／翻攝江和樹臉書，2024.04.22）
▲江和樹陪家長到幼兒園要真相，但園方拉下鐵門，眾人不得其門而入。（圖／翻攝江和樹臉書，2024.04.22）
另名家長表示，之前孩子反映在幼兒園被老師巴頭，但「我太相信老師，雖然孩子講了很多次，仍覺得不太可能」，直到其他家長揭發，她才驚覺「這樣的教育環境太可怕！」前幾天有兩位老師到家長道歉、尋求和解，雙方簽下一張賠償9萬元的和解書，老師透露和解書要先送教育局，家長還沒拿到錢。

霧峰警分局表示，今日得知案情後已主動報請臺中地檢署指揮偵辦，並依規定完成兒少通報社會局、聯繫相關人到案說明，如涉有違法，將以《刑法》傷害罪及違反《兒童及少年福利與權益保障法》相關規定移送偵辦。台中市政府教育局強調，虐兒案一件都不會放過！ 調查小組正火速調查中，結果將送認定委員會審議，如查證屬實，將視情節對園方予以減招、停招、停辦、撤照處分，絕不寬貸。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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