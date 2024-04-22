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「今永男孩」脫衣應援！今永昇太送T恤照脫　網笑：誰也阻止不了

▲小熊「今永男孩」脫衣應援！今永昇太主動送簽名T恤超圈粉。（圖／美聯社／達志影像）
▲小熊「今永男孩」脫衣應援！今永昇太主動送簽名T恤超圈粉。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

芝加哥小熊隊日籍投手今永昇太開季至今，繳出3勝0敗、防禦率0.84佳績。不僅場上表現出色，還非常懂得經營球迷關係，特地準備簽名T恤，送給每一場替他加油的「今永男孩」，而這6位球迷組成的今永應援團，無論天氣多冷，總是打赤膊為他助威。

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小熊在4月8日主場迎戰洛杉磯道奇，當天氣溫僅有9度，且下著小雨，今永昇太卻穿著短袖投球，雖然因雨中斷而提前退場，但坐在右外野觀眾席前排的6位球迷，他們依然赤裸上身，並在身上寫上英文大字，拼成「SHOTA！」，為今永昇太應援。

為了答謝這些球迷，今永昇太特別準備禮物，在小熊與馬林魚的雙重賽第二場比賽前，他親手將印有字母的藍色T恤交給這6名粉絲，並在上面簽名，暖心舉動圈粉無數，網友紛紛留言按讚：「真是太暖心了，這樣的交流太棒了！」、「今永男孩太有趣了，應援的方式很特別」。

不過，雖然獲得今永昇太親筆簽名T恤，但在比賽開始後，「今永男孩」按照往常又脫掉了上衣，再次向眾人展示他們準備好的「SHOTA！」，讓網友笑說：「他們就是想脫，還送衣服幹嘛。」

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