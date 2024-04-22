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李智凱世界盃「被做掉」痛失奧運門票　體操協會發聲明：積極溝通

▲台灣「鞍馬王子」李智凱在體操世界盃杜哈站奪下銀牌，無緣在這一站取得巴黎奧運資格，他和恩師林育信隊給分方式有所質疑。（圖／亞塞拜然體操總會）
▲台灣「鞍馬王子」李智凱在體操世界盃杜哈站奪下銀牌，無緣在這一站取得巴黎奧運資格，他和恩師林育信隊給分方式有所質疑。（圖／亞塞拜然體操總會）

記者路皓惟/綜合報導

台灣男子競技體操好手李智凱，遺憾沒能透過4場奧運資格賽提前搶下巴黎奧運門票，中華民國體操協會（以下簡稱本會）今(22)日表示，除了深感可惜之外，本會將集中力量支持李智凱，希望他「不要放棄，有機會我們就繼續努力，協會一定會做你們最後的、堅強的後盾！」同時本會將積極和國際體操總會（FIG）溝通，為李智凱爭取以外卡資格參加巴黎奧運。

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從今年2月起經歷4場體操世界盃暨奧運資格賽後，李智凱積分排名第3，無緣搶下巴黎奧運門票（積分前2名取得），本會將持續和教練林育信、選手李智凱本人積極溝通，接下來是否參加５月中旬的亞洲體操錦標賽，本會都將全力支持。

李智凱在去年完成世界大學運動會男子鞍馬3連霸、杭州亞運男子鞍馬2連霸，已是全世界知名的體操名將，本會將會積極透過各種管道，和國際體操總會（FIG）溝通，希望能爭取以外卡資格參加巴黎奧運。

另外，針對教練林育信長期以來協助李智凱的成長，本會給予高度肯定，深感敬佩並感謝他的長期奉獻。最後1場體操世界盃杜哈站，教練林育信質疑裁判給分不公，本會也將持續和FIG討論、溝通評分標準。但站在本會立場，相信FIG指派的裁判、技術人員，在每場比賽都是秉持著公正、公開、公平的原則給予評分。

本會在今年3月30日完成改選，所有人員都戰戰兢兢、快速接手會務，希望能提供選手、教練最大的後勤支援，本會絕對以選手需求為第一優先，希望能爭取更多名額參加巴黎奧運。

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