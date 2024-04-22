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創24年同月最低！3月失業率3.38%　「這行業」就業人數少1.4萬人

▲主計總處今天發布3月失業率為3.38%，創24年同月最低水準。（圖／NOWnews資料照）
▲主計總處今天發布3月失業率為3.38%，創24年同月最低水準。（圖／NOWnews資料照）

記者魏妤庭／台北報導

主計總處今（22）日公布113年3月人力資源調查統計結果，失業率為3.38%，較2月下降0.01%，創下24年同月最低，經季節調整後失業率為3.4%，與2月持平。不過，製造業就業人數依舊不如上年同期，製造業就業情況仍待觀察。

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主計總處3月失業人數為40.5萬人，較上月減少1000人或0.25%，其中因季節性或臨時性工作結束而失業者，以及初次尋職失業者，均減少2000人。失業率為3.38%，較上月下降0.01個百分點，較上年同月也降低0.18%。1到3月失業率平均為3.36%，較上年同期下降0.17%。

另一項重要指標「因業務緊縮而失業的人數」則是連續第3個月低於10萬人，也是自89年12月以來，首度低於10萬，顯示國內就業情勢穩定。不過，製造業就業情況仍較上年同月減少1.4萬人，主計總處表示，主要是受到全球景氣趨緩影響，製造業就業情勢仍待觀察。

除了失業人數外，根據主計總處調查，3月就業人數1158萬人、月增9000人，其中服務業部門增加5000人，工業部門增加3000人。若與去年同月相比，3月就業人數年增8.7萬人。1到3月就業人數平均1158人、年增9.6萬人。

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