柯建銘嗆「新的318恐誕生」　民眾黨反酸：上街反對民進黨？

台北市議員陳宥丞在《民眾之聲》表示，年改議題是世代之間的議題，所以民眾黨主張要實質討論。藍綠各自製造標籤，讓國家處在二元對立之下，受苦是人民」，民眾黨新聞部主任吳怡萱則強調，民眾黨立場明確且清楚，「年改要繼續，過程要公開透明，進入委員會實質審查」，執政黨立委喊出「新的318」難道是要人民上街反對民進黨嗎？
毛嘉慶分析，民進黨因為318學運成功而「玩上癮」，想「本能性的再玩一次」，這是要提醒大家「該是時候上街頭抗議了嗎！」他分析，藍綠將議題簡化，各自貼標籤的目的，是為了動員各自的支持者，民眾黨「不需要倘混水。」話鋒一轉，毛嘉慶接著表示，國民黨在這個議題上沒辦法回嘴，就轉過頭來欺負民眾黨，「國民黨自己無法抵抗，就轉移焦點到民眾黨。」所以從投完票再到新國會就任，再到現在的議題攻防，「兩大黨表現很不及格」。
另外，有關民進黨青年論壇中，學生直球對決問民進黨除了「抗中保台」還剩下什麼？陳宥丞認為，民進黨對轉型正義、居住正義、勞保改革等等承諾跳票，不是開直播、掌握平台就能挽回年輕人的心，不是說什麼而是做什麼。吳怡萱則反酸，年輕人期待民進黨提出政策牛肉，結果端出來的只有湯，肉都被民進黨自家人吃光了，憑什麼就想得到支持。黃成峻認為，民進黨靠兩大神主牌「抗中保台」及「非核家園」，透過抹黑、抹紅在台灣製造對立。
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